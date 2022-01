Lutte contre la pandémie – Faudrait-il lever les mesures anti-Covid en février? Les milieux économiques pressent le Conseil fédéral de lever dès le mois prochain l’exigence du pass sanitaire. Dites-nous ce que vous en pensez. Patrick Monay

Certificat Covid obligatoire pour entrer au restaurant? Cette exigence doit tomber au plus vote, selon des représentants des milieux économiques. KEYSTONE

C’est la «NZZ am Sonntag» qui l’annonce: une alliance composée de l’Union suisse des arts et métiers (USAM), d’autres associations de branches et de politiciens bourgeois veut demander mardi au Conseil fédéral de lever dès février la plupart des restrictions liées au coronavirus. Dans le viseur figurent notamment l’obligation de présenter le certificat Covid et la limitation du nombre de personnes lors des manifestations et des réunions privées. L’hebdomadaire alémanique s’appuie sur plusieurs sources non précisées.

L’UDC s’engage également en faveur d’une telle journée et exige la suppression du port du masque obligatoire en Suisse dès mars.

La Suisse devrait-elle lever les mesures sanitaires dès février? Oui. Non. Je ne sais pas. Se connecter Vous devez être connecté pour participer.

Sans aller jusque-là, Alain Berset a laissé entendre dans une interview publiée samedi que la période du certificat Covid touchait à sa fin. Le ministre de la Santé indiqué que, si la situation sanitaire continuait à évoluer favorablement dans les semaines à venir, l’obligation de télétravail pourrait être transformée en simple recommandation et que la quarantaine pourrait être supprimée.

En cas d’allègement du dispositif, quelle mesure faudrait-il supprimer en premier? Le port du masque. L’exigence du certificat Covid. L’obligation du télétravail. La quarantaine. La limitation du nombre de personnes lors des réunions. Je ne sais pas. Se connecter Vous devez être connecté pour participer.

Patrick Monay est rédacteur en chef adjoint de la rédaction Tamedia. Il dirige la rubrique Suisse depuis 2018, après y avoir couvert l'actualité des cantons romands dès 2012. Né et domicilié en Valais, il est entré en l'an 2000 à la rédaction locale de 24heures, où il a travaillé sur la Riviera et dans le Chablais. Plus d'infos @PatrickMonay

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.