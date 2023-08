Faune

Pourquoi donc tuer des bécasses?

Concerne l’article «Menacée, la bécasse reste la cible des chasseurs» («24 heures» du 13 juillet).

Tout récemment, le Conseil d’État vaudois a décidé de maintenir le droit de chasser la bécasse, les chasseurs affirmant que cette pratique ne met pas en péril la survie de cette espèce rare et menacée, alors que de nombreux scientifiques soutiennent le contraire. Quel que soit le point de vue que l’on peut avoir à ce sujet, une question me semble s’imposer: quel plaisir peut-on trouver à tuer ces oiseaux?

Certains disent que ce qu’ils recherchent, ce n’est pas tellement le coup de feu, mais toute l’ambiance d’une soirée passée dans une clairière à guetter l’apparition furtive, annoncée par deux notes discrètes, de cet oiseau mythique.

Pour avoir assisté des dizaines de fois à cet événement dans les bois du pied du Jura et ailleurs, je peux leur assurer que je partage parfaitement leur sentiment. Mais alors, soyons conséquents: pourquoi conclure avec un coup de feu et la fin d’une vie? On ne prouve pas son amour pour sa belle en l’assassinant.

Dr François Burnier, Pampigny

Les chasseurs livrent leurs arguments

Les chasseurs romands tiennent à rappeler que la bécasse des bois, si elle figure sur la liste rouge des oiseaux nicheurs en Suisse, est classée vulnérable (VU), soit en bien meilleure situation que les espèces en danger (EN), ou au bord de l’extinction (CR). Cette classification ne concerne que les bécasses dites «indigènes», et la bécasse des bois est considérée de préoccupation mineure par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Un projet national sur la bécasse des bois, mené durant sept ans par l’OFEV et les principales organisations de protection de la nature, a démontré que la chasse de la bécasse des bois était possible dans notre pays, sans impacter l’espèce. Prétendre que le réchauffement climatique retarde la migration et favorise le prélèvement d’oiseaux nicheurs relève de la malhonnêteté scientifique.

En Suisse, la bécasse n’est chassée que dans quelques cantons latins et les populations nicheuses ne se portent pas mieux là où elle n’est pas chassée. La problématique de la bécasse des bois en Suisse relève de la dégradation de son habitat. En ce sens, les chasseurs regrettent qu’aucune mesure relative à la restauration d’habitats favorables ne soit proposée. Ils se profilent d’ailleurs comme des partenaires pour la mise en place de mesures appropriées.

Les motionnaires et associations qui demandent l’arrêt pur et simple de la chasse à la bécasse des bois n’agissent pas en faveur de l’espèce, mais ne font que traduire leur aversion pour la chasse en général. Nous défendons des chasses durables, et sommes sans aucun doute les acteurs de terrain les plus concernés par le maintien de population de gibiers compatible avec une pratique raisonnable de notre passion.

Pascal Pittet, président de la Société des chasseurs romands, Prez-vers-Siviriez

ChatGPT

Ne pas confier sa conscience à des robots

Concerne l’article «Quand la religion se met à l’heure de ChatGPT» («24 heures» du 28 juillet).

Ces jeunes livrés à eux-mêmes commettent des erreurs fondamentales de doctrine. Premièrement, à des situations de vie complexes, la doctrine répond par des réponses complexes, elle n’est pas un répondeur automatique.

Les conciles, les Pères de l’Église offrent une réponse inspirée par l’Esprit saint, et ce qu’ils déduisent de la Parole biblique est une réponse nuancée construite sur une conciliation. Elle est une parole humaine, donc porteuse de relation, elle n’est pas une réponse désincarnée.

Deuxièmement, la Bible n’est pas un livre de recettes de cuisine. Elle trouve son sens dans l’événement, de sorte qu’elle est une parole vivante et la doctrine à son sujet n’est pas arrêtée. Les dogmes, on ne peut pas les changer, la doctrine, on peut la changer.

Ce que veulent ces jeunes à la dérive c’est une dictature fondamentaliste. Faute d’étudier ces questions eux-mêmes, ils confient leurs consciences à des robots. Je leur propose d’aller en Iran ou en Afghanistan, ils seront reçus par de jeunes apprentis théologiens obtus, qu’ils apprécieront sans doute.

Guilhem Lavignotte, Lausanne

Canicule

S’adapter sans prendre les choses à la racine…

Mi-juillet, tout l’hémisphère Nord souffre d’une canicule dont on ne connaît pas d’équivalent, si ce n’est que le passé récent a vu de tels problèmes au niveau de régions. L’excellent António Guterres, secrétaire général des Nations Unies, qui depuis des années attire l’attention des gouvernants sur la gravité de la situation, souligne que «le dérèglement climatique est hors de contrôle».

Au même moment, entendu sur une chaîne de radio française, un reportage intéressant à Key West, ville insulaire de Floride, haut lieu des beaux et des riches. Le journaliste s’entretient avec des entrepreneurs croulant sous le travail. Leur métier est en effet de surélever les maisons devant la montée des eaux. Illustration du dynamisme américain, usant des possibilités techniques de s’adapter au changement. Mais, surprise, je n’entends pas un mot sur l’évolution climatique, cause du phénomène.

Bon, on est en Floride, fief du gouverneur DeSantis, qui se pose en rival de Trump. Comme dans de trop nombreux autres États du Sud-Est américain, on tend à y interdire de parler dans les écoles, voire dans l’espace public, du climat qui va mal, des héritages de l’esclavage – véritables ulcères –, du racisme persistant, de transidentité, des inégalités scandaleuses.

On cherche donc à s’adapter sans se pencher sur les causes des difficultés. Étonnant, non? Pour des raisons tristement idéologiques, il n’est pas question de sérieusement regarder ce qui fait problème en amont et de prendre les choses à la racine. Inquiétant dans le pays qui à ce stade reste le plus puissant de la planète.

Jean Martin, Échandens

Écrivez-nous

Votre opinion nous intéresse. Envoyez votre lettre à courrierdeslecteurs@24heures.ch, ou à 24 heures, av. de la Gare 33, case postale 585, 1001 Lausanne. Le texte doit être concis (au maximum 1700 signes, espaces compris), signé, et comporter une adresse postale complète ainsi qu’un numéro de téléphone. Il doit réagir à un article publié dans nos colonnes ou participer à un débat d’actualité.

La publication se fait à l’entière discrétion de «24 heures». La rédaction se réserve le droit de choisir les titres et de réduire les lettres trop longues. Les lettres ouvertes ne sont pas acceptées ni les réactions à des articles parus ailleurs que dans nos colonnes. Les textes diffamatoires seront écartés.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.