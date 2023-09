Faune genevoise – Le muscardin occidental fait son entrée dans le bestiaire helvétique Des chercheurs des musées d’histoire naturelle de Genève et de Saint-Gall ont identifié la 100e espèce de mammifères sauvages de Suisse. Xavier Lafargue

Un muscardin occidental ( Muscardinus speciosus ) photographié dans un noisetier de la région genevoise. Manuel Ruedi/Muséum Genève

Comme son proche cousin de Suisse orientale, il a de gros yeux tout noirs et il raffole des noisettes. Mais le muscardin occidental, présent en Suisse romande, est pourtant une espèce à part entière, et devient ainsi la 100e en Suisse concernant les mammifères sauvages. C’est ce que viennent de découvrir des scientifiques des musées d’histoire naturelle de Genève et de Saint-Gall, qui se sont penchés sur l’ADN de ces petits rongeurs.

«Ces micromammifères – ils pèsent environ 27 grammes et mesurent à peine 7,5 centimètres – sont encore loin d’avoir livré tous leurs secrets.»

Jusque-là, on savait qu’il existait en Europe deux lignées très divergentes de muscardins, l’oriental (Muscardinus avellanarius) et l’occidental (Muscardinus speciosus). Des naturalistes du siècle passé soupçonnaient même qu’il s’agissait de deux espèces distinctes, mais sans pouvoir le prouver. C’est désormais chose faite.

Carte de répartition du muscardin occidental et du muscardin oriental, d’après Mouton et al. (2017). La ligne qui sépare l’occurrence de ces deux espèces jumelles est encore très approximative. Florence Marteau/Muséum Genève

En recensant la variabilité génétique de tous les petits mammifères de Suisse, les chercheurs ont en effet constaté que si les deux espèces de muscardins présentes dans notre pays sont très semblables d’un point de vue morphologique, en revanche elles n’échangent plus de gènes depuis des lustres et ne se reproduisent pas entre elles. On parle alors d’espèces cryptiques. De plus, leurs aires de répartition ne se chevauchent pratiquement pas. Les résultats de cette recherche ont été publiés dans l’«Italian Journal of Mammalogy».

Une étape cruciale

Malgré cette découverte, ces micromammifères – ils pèsent environ 27 grammes et mesurent à peine 7,5 centimètres – sont encore loin d’avoir livré tous leurs secrets. De nature discrète, ces rongeurs apprécient les lisières de forêts bien denses, pourvues de ronciers et surtout de noisetiers. De quoi leur assurer le gîte et le couvert, indique le Muséum dans un communiqué. On sait également qu’ils élèvent leur progéniture dans des nids d’herbes sèches tressés avec soin.

Ce qu’il faudra encore trouver, ce sont des caractères externes qui permettent de distinguer les deux espèces jumelles. Car l’enjeu, ici, est important. Biologiste au Muséum, Manuel Ruedi parle même d’une étape cruciale: «Si une population locale de muscardins est menacée de disparition, il sera important de veiller à ne pas la renforcer avec des individus issus de la «mauvaise» lignée génétique, car ils ne pourraient pas se reproduire avec l’espèce locale», souligne-t-il.

