Faune

Une majestueuse beauté

À propos de l’article intitulé «L’aigle royal s’invite à deux pas des futures éoliennes» («24 heures» du 5 mai 2022).

Sa vue perçante ne s’arrête pas au tracé de la frontière et cela fait environ quinze ans qu’il me fait la joie d’apparaître de temps à autre dans le ciel de la vallée de Joux. J’ignore où se situe son aire, mais je l’ai vu à maintes reprises, en solo ou en couple, et en fin d’été 2016 et 2017, accompagné de deux aiglons.