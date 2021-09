C’est vous qui le dites 23 septembre - Faune, vaccination, mesures sanitaires, transports publics

Faune

L’attention et le cœur

Une association de bénévoles a sauvé près de 2600 faons d’une mort atroce lors des labours de ce printemps. Ces bénévoles se sont mobilisés afin de repérer les faons dans les champs et de les déplacer avant le passage des faucheuses.

En effet, lorsqu’on voit ces énormes machines on comprend que si nos agriculteurs ne s’équipent pas de caméras thermiques ou drones, les animaux n’ont aucune chance d’y réchapper! Il en est mort plus de deux mille ce printemps (selon les statistiques fédérales). Certains agriculteurs s’engagent et s’équipent. Bravo! Mais ils sont encore si peu nombreux.