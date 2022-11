Europe – Fausse alerte sur un avion Emirates qui a rebroussé chemin en Grèce Un avion de la compagnie Emirates, parti d’Athènes jeudi pour New York, a dû rebrousser chemin et rentrer à Athènes pour «être contrôlé».

Peu avant le retour de cet avion, un autre appareil Emirates à destination de Dubaï avait été contrôlé jeudi soir à l’aéroport d’Athènes avant son décollage. (Image d’illustration) AFP

Un avion de la compagnie aérienne Emirates avec 228 passagers à bord et 18 membres d’équipage, qui avait décollé jeudi soir de l’aéroport d’Athènes pour New York, a dû rebrousser chemin et rentrer à Athènes pour «être contrôlé», mais ce n’était qu’une fausse alerte, a-t-on appris de source policière.

«Après des informations des autorités étrangères qu’une personne suspecte se trouvait à bord de cet appareil, la police grecque a ordonné son retour à l’aéroport international d’Athènes Eleftherios Vénizelos pour être contrôlé», a indiqué à l’AFP une porte-parole de la police grecque.

Accompagné de deux avions de combat F-16 des forces aériennes grecques, l’avion des Emirates EK-210 a rebroussé chemin environ 45 minutes après avoir décollé de l’aéroport d’Athènes, selon la même source. Il a atterri jeudi vers 22h00 locales (20h00, en Suisse) à l’aéroport international d’Athènes. Selon une source policière, ce sont les autorités des Etats-Unis qui ont prévenu la police grecque de la présence d’une «personne suspecte» à bord de l’appareil.

Un autre avion contrôlé

Après un contrôle de la police sur tous les passagers, ainsi que sur l’avion, «la personne à laquelle se rapportaient les informations n’a pas été identifiée ni aucun autre élément suspect», a indiqué un communiqué de la police grecque. Selon une source aéroportuaire, l’appareil devrait repartir vendredi à destination de New York.

Peu avant le retour de cet avion, un autre appareil de la compagnie Emirates à destination de Dubaï avait été contrôlé jeudi soir à l’aéroport d’Athènes avant son décollage. Les autorités n’ont identifié aucune personne suspecte et finalement l’appareil a quitté Athènes avec cinq heures de retard, selon une source aéroportuaire grecque.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.