Enjeux de la création scénique – Faut-il augmenter la durée de vie des spectacles? Le milieu des arts vivants esquisse des pistes pour résoudre le problème de la surproduction et améliorer le système des tournées. Natacha Rossel

Image d’illustration. KEYSTONE/Gaetan Bally

L’éclosion du spectacle, le fruit d’un travail de longue haleine enfin dévoilé au public, les applaudissements… Puis, plus rien. Un grand nombre de créations ne tiennent l’affiche que trois, quatre soirs. Certaines s’éteignent faute de dates de tournées. D’autres attendent des mois avant de renaître sur d’autres planches. Seules les plus chanceuses butinent de salle en salle.

«Quand la pièce s’arrête après trois ou quatre représentations, c’est très violent.» Tania de Paola, danseuse et comédienne

Terreau fertile des arts vivants, le canton de Vaud jouit d’une offre foisonnante qui rayonne bien au-delà de ses frontières. Revers de la médaille, la surabondance de productions - amplifiée avec les reports liés au Covid - entraîne une saturation. Boulimiques, les artistes? Non. Pour décrocher des aides et rester visibles dans le paysage scénique, ils doivent déposer des dossiers et concevoir de nouvelles pépites à un rythme effréné. Car les subventions (1,25 million du Canton et 1,745 millions de la Ville de Lausanne dévolus à la création cette saison) favorisent le renouveau plutôt que les reprises.