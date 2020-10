Montée des théories du complot – Faut-il avoir peur des complotistes de QAnon? Les mouvements complotistes prennent de l’ampleur. Les spécialistes restent vigilants face aux dérives violentes. Lucie Monnat

Des manifestations ont eu lieu Genève en septembre. Magali Girardin

Outre-Atlantique, il existe un État dans l’État, ou «État profond» (deep state), qui tire les ficelles et se rend responsable des plus grandes tragédies du siècle – le 11 Septembre, la crise financière de 2008 et surtout un trafic international d’enfants. Le président Donald Trump est un paladin dont la mission est d’arrêter ce réseau pédocriminel dirigé par des personnes puissantes. Trump, en mission secrète, laisse toutefois des indices pour révéler son rôle réel aux «éveillés» qui l’ont compris.