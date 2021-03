Gestion de la crise sanitaire – Faut-il bâillonner la task force fédérale Covid-19? La mesure proposée par une commission du Conseil national met le feu aux poudres. Des élus lancent un appel pour la liberté de la science et d’expression. Patrick Monay

Martin Ackermann, président de la task force Covid-19 de la Confédération, devant les médias à Berne en novembre 2020. Son influence provoque des remous sous la Coupole. Anthony Anex/Keystone

Faut-il interdire à la task force scientifique Covid-19 de s’exprimer publiquement au sujet des décisions prises pour faire face à la crise sanitaire? Cette proposition de la Commission de l’économie du Conseil national (CER-N) pourrait bien faire des étincelles. Elle sera débattue durant la session parlementaire qui s’ouvre ce lundi à Berne, dans le cadre de la révision urgente de la loi Covid.

Ce point a été approuvé par 13 voix contre 10 et 2 abstentions, lit-on dans le communiqué de la CER-N diffusé samedi. Objectif: que le public soit informé des décisions liées à la pandémie «exclusivement par le Conseil fédéral et le parlement». Ce qui revient à mettre la task force fédérale sur le banc de touche médiatique. «Le groupe de travail ne devrait plus exercer de pression publique sur le Conseil fédéral avec ses évaluations de la situation et ses demandes avant les décisions du gouvernement, ou les critiquer comme étant insuffisantes», justifie Leo Müller (Le Centre/LU), vice-président de cette commission, dans les colonnes du «Tages-Anzeiger».

«Dangereux précédent»

À gauche de l’échiquier politique, nombreux sont ceux qui se disent consternés par cette volonté «de bâillonner le monde scientifique durant la pandémie». À l’instar de Sophie Michaud Gigon (Verts/VD), ils ont signé un «appel pour la liberté de la science et d’expression», diffusé ce lundi sur les réseaux sociaux. Ils redoutent «un dangereux précédent»: une telle mesure «empêcherait le public de se forger une opinion indépendamment du gouvernement et de la majorité parlementaire».

Les signataires enfoncent le clou: la proposition de la commission leur paraît «non seulement illogique et inutile, mais elle entraverait la liberté de la science et la liberté d’expression», toutes deux inscrites dans la Constitution. «Il s’agit d’une mesure indigne d’un parlement dans un État de droit.»

«Il s’agit d’une mesure indigne d’un parlement dans un État de droit.» Les signataires de l’appel pour la liberté de la science et d’expression

Dans le «Tages-Anzeiger», le conseiller national Cédric Wermuth (PS/AG) dit craindre que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), d’autres offices, les Cantons, les instituts de recherche des universités ou des hôpitaux soient aussi concernés par une éventuelle interdiction de parole. Mais selon Leo Müller, seule la task force Covid est visée. Un organe vivement critiqué ces dernières semaines: une partie du camp bourgeois et du monde économique l’accuse d’avoir exagéré la gravité la situation épidémiologique en Suisse – ce qui aurait influencé le Conseil fédéral dans sa gestion de la crise, en provoquant notamment la fermeture des restaurants et des commerces.