En 1830, près de Zurich, des ouvriers en colère ont mis le feu à des métiers à filer mécaniques qui avaient amorcé le déclin des filatures à la main. En 2023, on ne propose plus de bouter le feu aux machines… mais la version moderne de l’incendie volontaire: la taxe.

En effet, face à la multiplication des automates, la proposition de la gauche est, ô surprise, de taxer. Taxer pour «punir» l’usage de la machine. Taxer pour «soutenir l’emploi».

«Une taxe imposée à l’entreprise de vente risque fort de se répercuter sur le prix final payé par le consommateur.»

Cette démarche à contre-courant sous-estime pourtant la pénibilité du travail à la caisse dans un supermarché. Ne pourrait-on pas employer du personnel à des tâches de conseil ou en rayon, plutôt qu’à des caisses? Cela permettrait un meilleur service auprès de la clientèle et un travail plus attractif. Une nouveauté technologique peut en effet amener une transition vers des emplois différents, plus valorisés et valorisants. On peut donc voir l’automatisation comme un progrès, bénéfique tant pour les commerces que pour leurs employés, qui s’avère également pratique pour les consommateurs. La «robotisation», mise sur le bûcher, fait ainsi tout son sens.

Or, une taxe imposée à l’entreprise de vente risque fort de se répercuter sur le prix final payé par le consommateur. Faudra-t-il ensuite subventionner les consommateurs pour leur permettre de supporter la hausse engendrée?

Je ne vois en outre pas en quoi une telle taxe favoriserait les petits commerces, ni comment une redistribution pourrait être mise en œuvre et quels en seraient les effets. Seules les embûches administratives paraissent certaines.

Par ailleurs, les automates peuvent également servir l’économie locale. Par exemple, certains agriculteurs utilisent des automates pour vendre leurs produits directement, ne pouvant pas être présents constamment. De petites épiceries vendant des produits locaux et/ou bios, confrontées à des difficultés économiques, s’y essaient ou songent également à mettre en place un système hybride, bien qu’elles favorisent en principe les contacts humains. Faudrait-il aussi les taxer? Y a-t-il de bonnes et de mauvaises machines?

Combats de rue

En 1830, l’incendie des machines entraîna dans son sillage des combats de rue et la destruction de l’usine. Cependant, il n’arrêta pas l’implantation de la mécanique. Les taxes proposées par la gauche arriveront-elles à de meilleurs résultats pour contrer l’essor de la technologie face au travail manuel? Je me permets d’en douter.

Taxer des machines automatiques pour préserver des emplois est un combat qui apparaît à mes yeux rétrograde et contre-productif. C’est une solution du passé pour une question d’aujourd’hui. Au contraire, il faut utiliser les innovations technologiques pour avancer, être créatif et audacieux. Il revient aux politiques d’accompagner ces transitions, tout en valorisant les emplois. N’arrêtons pas le progrès technique, mais accompagnons mieux l’humain pour s’y adapter.

Alice de Benoit Afficher plus Conseillère communale Vert’libérale, Lausanne

