Marché du travail – Faut-il des quotas de seniors dans les entreprises? Dans sa réforme des retraites, la France lance un dispositif de surveillance du nombre d’employés de 50 ans et plus. Réactions mitigées en Suisse. Jocelyn Rochat

Pour le gouvernement français, les entreprises doivent faire de la place pour les personnes qui approchent de la retraite. Getty Images/iStockphoto

L’État doit-il surveiller la manière dont les entreprises traitent leurs employés de 50 ans et plus? La France vient de répondre oui à cette question. Le projet de réforme des retraites prévoit en effet d’introduire un «index seniors». Ce thermomètre d’un nouveau genre doit permettre de «valoriser les bonnes pratiques et de dénoncer les mauvaises», selon la première ministre.