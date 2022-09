Crise énergétique en Suisse – Faut-il doper l’électricité verte aux dépens de la nature? Une commission du Conseil des États crée la polémique en voulant accélérer coûte que coûte la production des énergies renouvelables. Namya Bourban

La course aux énergies renouvelables crée un paradoxe autour de la lutte contre le changement climatique. Certains projets pourraient désormais contourner le respect de la biodiversité. KEYSTONE/Alessandro Della Bella

Il faut développer rapidement la production d’énergies renouvelables en Suisse, quitte à faire passer la protection de la nature au second plan. Cette décision prise vendredi dernier par la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie (CEATE) du Conseil des États fixe des objectifs plus ambitieux que ceux du gouvernement. Elle n’a pas fini de faire des vagues.