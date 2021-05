Débat – Faut-il durcir la loi antiterroriste? Karin Keller-Sutter viendra défendre la loi soumise au peuple le 13 juin prochain lors d’un débat organisé par le PLR Vaud en partenariat avec «24 heures». À suivre en direct ce mardi 18 mai dès 18 h 30. Claude Ansermoz

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter défendra la loi sur le terrorisme lors d’un podium sur le site de «24 heures». KEYSTONE/Peter Klaunzer

Faut-il aller plus loin en matière de combat contre le terrorisme? Le 13 juin, le peuple suisse devra se prononcer sur le renforcement des mesures policières de lutte en la matière. C’est, selon le Conseil fédéral, le prolongement logique du plan d’action national contre la radicalisation qui a durci les mesures depuis 2017. Cette nouvelle loi permettrait ainsi à la police de disposer d’un arsenal de prévention – allant de l’obligation de se présenter à des entretiens à l’assignation à domicile – aujourd’hui elle ne peut agir que si l’infraction a déjà été commise. Alors que la menace, notamment islamiste, serait en constante augmentation.

Pour les opposants, dont des organisations non gouvernementales et des professeurs de droit, cette loi viole la présomption d’innocence, la séparation des pouvoirs et contrevient à certains textes fondamentaux sur les droits des enfants, puisque ces derniers pourraient être concernés dès l’âge de 12 ans.

Bien que le paquet ait été ficelé par sa prédécesseure Simonetta Sommaruga au Département fédéral de justice et police (DFJP), c’est Karin Keller-Sutter, chargée aujourd’hui de ce département, qui défend le dossier. Elle présentera les arguments du Conseil fédéral en faveur de la loi au cours d’un débat podium organisé par le PLR en partenariat avec «24 heures» et animé par Claude Ansermoz, rédacteur en chef. Quatre parlementaires (Olivier Français, conseiller aux États (VD/PLR), Léonore Porchet, conseillère nationale (VD/Les Verts), Pierre-Alain Fridez, conseiller national (JU/PS) et Charles Juillard, conseiller aux États (JU/Le Centre), débattront avec le public. L’événement, déjà complet, sera également diffusé en live stream ce mardi sur notre site, entre 18 h 30 et 20 h.

