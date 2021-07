Chute au Tour de France – Faut-il éloigner les spectateurs de la route? Les comportements à risque le long des routes du Tour de France peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les coureurs. Les derniers espaces de liberté pour les fans sont menacés. Cyrill Pasche

De nombreuses chutes ont émaillé la première semaine de la Grande Boucle, dont certaines provoquées par les spectateurs au bord de la route. Avec des abandons à la clé. Keystone

La traque s’est achevée mercredi par une garde à vue. «La chasse à la spectatrice» a trouvé son épilogue le lendemain, avec le retrait de la plainte qui visait la jeune femme coupable d’avoir provoqué la chute du peloton au premier jour de course sur le Tour de France. Une décision prise «dans un souci d’apaisement» face «à l’emballage médiatique» provoqué par cette affaire, selon les termes choisis par Pierre-Yves Thouault, le directeur adjoint de la compétition majeure de cyclisme.

L’imprudente avait quitté les lieux immédiatement après son «méfait» et pris conscience de sa boulette: tenir une pancarte, espérer passer à la télévision, et finalement provoquer un crash monstrueux en déséquilibrant un seul cycliste lancé à plus de 60 km/h. Bilan: neuf blessés et un abandon. Sa cabale a au moins tenu le monde du cyclisme en haleine durant quelques jours: les chaînes d’informations l’ont d’abord annoncée introuvable, puis «quelque part à l’étranger», arrêtée, et finalement relâchée.