La Ligue des nations a été aussi pensée pour cela: donner un petit peu d’enjeu et une opposition de qualité à des matches amicaux qui n’en avaient que trop rarement. Cela permet de prendre avec un certain recul la menace brandie par la relégation en Ligue B.

Et la compétition, placée à cinq mois et demi de la Coupe du monde au Qatar, suggérait de faire des essais: Yakin les a faits, contraint ou de son plein gré. Le système a évolué, les joueurs alignés se sont relayés: tous les éléments présents dans le groupe ont eu leur chance, à l’exception de Jonas Omlin (qui jouera dimanche) et Yvon Mvogo. Les approches ont aussi varié, avec un bloc défensif plus ou moins haut, pendant les matches, selon les circonstances.