Maux de dos – Faut-il faire une radio quand on a mal au dos? Face à une lombalgie qui persiste, on imagine souvent qu’un examen d’imagerie est utile. C’est faux et cela peut même s’avérer contre-productif. Explications d’un spécialiste. Clémentine Fitaire

clementine.fitaire@planetesante.ch

Si la lombalgie ne s’accompagne pas d’autres symptômes, le recours à l’imagerie ne devrait pas avoir lieu, estiment les spécialistes. GETTY IMAGES / TOM MERTON

«Dans la plupart des situations, ces informations suffisent à nous guider.» Pr Stéphane Genevay, responsable de la consultation multidisciplinaire du dos des HUG

On distingue les douleurs aiguës, qui disparaissent spontanément avant trois mois, des lombalgies chroniques, qui durent plus de douze semaines. Dans la majorité des cas, les douleurs du dos sont dues à des problèmes mécaniques de la colonne vertébrale, à des contractures musculaires ou à d’autres causes bénignes et ce, même si l’intensité de la douleur est très élevée.