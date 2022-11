Au moment de la rentrée politique d’août dernier, le président français Emmanuel Macron a tenu un discours remarqué en alertant sur «la fin de l’abondance, des évidences et de l’insouciance». Il faisait référence à ce bien-être construit sur l’accès à tout ou presque au plus bas prix, qui a été l’une des caractéristiques de l’évolution de nos sociétés ces dernières décennies.

À dire vrai, le propos présidentiel visait l’imaginaire bien plus que l’économique. Proclamer la fin de l’abondance trouve d’autant plus d’écho que le terme est vague et que l’on peut y projeter tout ce que l’on souhaite. Entre la promesse biblique du pays de Canaan où coulent le lait et le miel et la société de consommation dans laquelle nous baignons, il y a un monde.

«Les États modernes cherchent souvent à étendre leur emprise en s’appuyant sur des prévisions de pénurie.»

D’ailleurs, chaque époque a connu sa «fin de l’abondance». L’expérience du manque de nourriture a rythmé la vie de nos pays occidentaux pendant des siècles, du Moyen Âge jusqu’au XIXe, résultat des aléas climatiques, des guerres ou des parasites qui ruinaient les récoltes. Le révérend Malthus lui a même conféré une dimension philosophique en opposant des limites matérielles au progrès humain.

Le développement économique et social s’est malgré tout poursuivi. Non pas tant parce que l’on avait modifié ses propres besoins ou choisi l’austérité, mais parce que l’on a recouru à l’innovation en recherchant des solutions techniques, et parce que les biens se sont mis à circuler. La mondialisation «heureuse», fluide et sans blocage a certes connu de gros hoquets récemment, mais l’extrême interdépendance de nos économies reste une réalité. Quant au progrès technologique, il n’avance pas vraiment avec le frein à main.

Est-ce à dire qu’il faut annoncer l’échec programmé des discours fondés sur les lumières éteintes, le chauffage abaissé et le robinet fermé? S’il est généralisé au point de constituer un programme de moralisation imposée, on peut douter de ses vertus. Face à l’imposition de jugements moraux, le citoyen hésite rarement à développer des stratégies de protection ou de déculpabilisation. Même s’il demeure légitime de se demander, en dehors de tout moralisme, à quoi servent les choses que l’on acquiert et ce que signifient nos comportements.

Objectifs politiques

Rappelons-nous aussi que les discours sur la fin de l’abondance ont eu régulièrement des objectifs politiques très concrets: permettre à des administrations de s’approprier de nouveaux champs d’action, préparer des interventions de toutes sortes.

Plus prosaïquement, le président français utilisait-il peut-être les formules ronflantes pour annoncer une autre nouvelle à ses compatriotes: celle que l’État ne pourrait pas continuer d’intervenir partout, tout le temps, et quoi qu’il en coûte. Le rappel de ces limites, lui, sonne très clairement comme l’annonce de la fin de l’abondance.

Christophe Reymond Afficher plus Directeur du Centre Patronal

