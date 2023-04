Déraillement de deux convois – Faut-il interdire aux trains de rouler en pleine tempête? Le cadre fédéral ne prévoit pas de règles pour limiter le trafic régional en cas d’intempéries. Elles seraient difficilement applicables, estiment des spécialistes. David Genillard

La tempête «Mathis» a renversé un train régional, vendredi dernier, à Büren zum Hof, dans le canton de Berne. KEYSTONE



Vendredi dernier à 16 h 30 et 17 h, la tempête Mathis a soufflé deux trains régionaux à Lüscherz et Büren zum Hof, dans le canton de Berne. Bilan: une douzaine de blessés, dont un grave. Le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) doit encore préciser les circonstances de ces accidents. Mais les fortes rafales qui ont balayé la Suisse le 31 mars sont très vraisemblablement en cause: au moment précis du déraillement de Büren zum Hof, une station de mesure située à moins de 10 km de là a enregistré une rafale de 136 km/h, selon MeteoNews.