La question verte – Faut-il jeter du carton dans la poubelle «pour que ça brûle mieux»? Chaque semaine, nous répondons à une question sur la thématique du climat que nous nous posons dans nos vies quotidiennes. Paul Ronga

Illustration: Louisa

Vous avez peut-être déjà entendu cette affirmation: «Je le mets à la poubelle, on trie trop bien nos déchets pour les usines d’incinération, avec un peu de carton, ça brûle mieux.»

Mais le papier et le carton sont de mauvais combustibles: ils brûlent trop vite, et nos incinérateurs saturés se passent volontiers de ces déchets supplémentaires, sachant qu’environ 1,2 million de tonnes de vieux papiers et cartons sont collectées chaque année. Sans compter le non-sens que cela représente du point de vue de la préservation des forêts.

Mettre du carton à la poubelle se justifie dans de rares cas. Les déchets trop souillés peuvent attirer les rats et autres nuisibles. Mieux vaut donc éviter de mettre aux vieux papiers le carton de pizza enduit d’huile piquante ou le papier gras de son sandwich. Même chose pour les emballages de produits surgelés et le papier de cuisson, en raison de leur composition.