Être en surpoids: le vrai du faux – Faut-il jeter l’IMC? Utilisé depuis des décennies, l’indice de masse corporelle est sous le feu des critiques. En cause? Il ne serait ni vraiment fiable, ni universel. Nicolas Poinsot

Plutôt que le seul poids, des médecins préconisent de considérer le volume corporel. Tuomas Marttila/plainpicture

C’est l’une des rengaines préférées des campagnes de régimes. IMC, un mot magique qui promet d’évaluer son état de santé en quelques secondes. Calculer son indice de masse corporelle est élémentaire: installez-vous sur un pèse-personne, divisez votre poids par le carré de votre taille puis reportez le résultat sur une grille spécifique. L’IMC est ainsi censé renseigner sur le risque que vous souffriez de problèmes de santé en rapport avec votre corpulence. Mais voilà, ce rapide check-up mené depuis une simple calculette n’est peut-être pas si fiable. Aux yeux de plus en plus de spécialistes, on aurait exagéré son utilisation au fil des années, au point d’en faire un outil de santé publique universel et infaillible.