Antenne 5G à Cully – Faut-il la 5G pour communiquer avec Dieu? Une opposition collective est en préparation pour empêcher l’extension d’une antenne placée dans le clocher du temple de Cully, en plein centre du village. Cécile Collet

Le temple de Cully est, comme le sont souvent les églises, au milieu du village. Florian Cella

«C’est une interférence assez cocasse entre les paroissiens et Dieu que de devoir passer par Salt!» s’amuse Gilles Dana, un citoyen de Bourg-en-Lavaux. Ce candidat Vert au Conseil communal évoque l’antenne de téléphonie mobile placée de longue date dans le clocher du temple de Cully. Sa «transformation» est mise à l’enquête jusqu’au 24 décembre. Une opposition collective apolitique, lancée par cet habitant de Riex et un autre citoyen vivant aux abords de l’église, circule contre cette extension 5G (pose de trois nouvelles antennes) dans la zone la plus dense du village.