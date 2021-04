Lutte contre le Covid – Faut-il laisser les personnes vaccinées vivre normalement? Alors que la vaccination s’accélère, aucun allègement des mesures n’est prévu pour ceux qui ont reçu leurs doses. La question soulève un débat éthique. Lucie Monnat

Alors que la vaccination s’accélère (ici à Zurich le 6 avril), ceux qui ont reçu les deux doses ne bénéficient pas de privilèges. Keystone

Savourer une petite mousse sur une terrasse, avant de redécouvrir Hollywood sur une toile géante. Dès le 19 avril, la vie aura un petit goût du monde d’avant. On reste toutefois loin de la normalité. La bise glaciale rappelle que l’intérieur des restaurants et des bars reste inaccessible, tout comme d’autres plaisirs de la vie en société, relégués à des temps plus cléments.

Et ce même pour ceux dont les crampes aux bras leur rappellent les injections du vaccin anti-Covid. Leurs privilèges sont rares. Mercredi, le Conseil fédéral a annoncé que les résidents en EMS ayant reçu les deux doses n’auront plus à porter de masque.