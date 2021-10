Sport et troubles digestifs – Faut-il pousser l’effort jusqu’au vomissement? Certains athlètes de pointe tirent sur la corde jusqu’à avoir besoin de se vider. S’il n’est pas particulièrement inquiétant, le phénomène pourrait être évité. C’est surtout vrai pour les sportifs populaires en suivant quelques règles élémentaires. Emile Perrin

Lors des courses populaires, il est fréquent de voir des concurrents devoir s’arrêter pour se soulager. Simon Evans / Alamy Stock Photo

Tokyo, 26 juillet 2021. Kristian Blummenfelt remporte le triathlon olympique. Le titre suprême au bout d’un effort d’une rare intensité. Dans la fleur de l’âge, le Norvégien de 27 ans coupe pourtant la ligne à bout de forces. Il s’écroule pour tenter de savourer l’instant, pour récupérer aussi après 1 h 45’ de souffrances et de dépassement de soi. Une trentaine de secondes après son arrivée, on le voit vomir.

Une image choquante pour certains, normale pour d’autres vu l’effort fourni. Si elle n’est pas commune, la scène n’est pas d’une exceptionnelle rareté non plus. D’autres champions ont déjà fait parler d’eux pour des faits similaires. On pense notamment aux footballeurs Lionel Messi et David Beckham, au tennisman Pete Sampras ou encore au cycliste David Gaudu, entre autres. Moins ragoûtante mais de causes similaires, la diarrhée peut également venir entraver le bon fonctionnement de la machine. Le marcheur français Yohann Diniz en avait fait la douloureuse expérience aux Jeux olympiques de Rio, en 2016.