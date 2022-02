L’invité - Faut-il réellement défendre l’inutile et l’inefficace en matière automobile?

Aux côtés des sujets fédéraux qui y étaient tranchés, les votations du 13 février dernier ont vu la population bernoise se prononcer sur la révision de la loi cantonale sur l’imposition des véhicules routiers. Ayant pour objectif d’inciter la population à privilégier des véhicules plus légers et moins polluants, cette loi fixait un niveau d’imposition des véhicules tenant compte de leur poids et de leurs émissions de CO 2 , tout en prévoyant des exceptions pour les véhicules agricoles. Raisonnable, elle a pourtant été rejetée par 53% des personnes ayant voté.

Un vote qui, à l’heure de l’urgence climatique et alors que l’espace en ville et en campagne est toujours plus rare, interpelle et mène à se poser une question: faut-il, à ce stade, défendre l’inutile et l’inefficace?

«Une consommation plus grande, des émissions de CO 2 jusqu’à 20% plus élevées pour un même trajet, un rejet de particules fines plus important.»

Entre 1990 et 2020, le poids moyen du parc automobile en Suisse a augmenté de 44%, passant de 1200 kg à 1738 kg. La raison se trouve principalement dans la part toujours plus importante de véhicules lourds et massifs, dont les fameux «SUV» qui sillonnent les routes. Représentant aujourd’hui plus d’une nouvelle immatriculation sur deux, ces véhicules sont mis en avant par les distributeurs à grand renfort de marketing en raison des marges plus importantes qu’ils leur offrent.

Pourtant, c’est bien celui ou celle qui l’achète qui se trouve pénalisé, aux côtés de la population dans son ensemble: à motorisation strictement égale, un modèle SUV ajoute plus de 100 kg en comparaison au modèle «standard» correspondant et s’avère moins aérodynamique. Ce qui se traduit par une consommation plus grande, des émissions de CO 2 jusqu’à 20% plus élevées pour un même trajet, un rejet de particules fines plus important ainsi qu’une utilisation de matières premières plus marquée. Et des dangers plus grands pour toutes et tous en cas d’accident.

Quelle place leur donner?

Il est donc urgent de s’interroger sur la place que l’on veut continuer à donner à ces véhicules trop lourds et trop puissants. Dépassant aujourd’hui fréquemment les 2500 kg – soit plus de trois fois le poids d’une vache simmental – ces véhicules représentent une débauche de matières premières et d’énergie utilisées pour déplacer, en moyenne, seulement 4% de son poids. Avec des conséquences très néfastes sur la sécurité et la santé de la population.

Tant que ce type de véhicules se trouve mis en avant par les distributeurs, il est nécessaire d’en rendre l’acquisition moins attractive. Un objectif pour lequel l’imposition des véhicules est clé, en allégeant les taxes de véhicules légers et peu polluants tout en les chargeant pour ceux qui sont inutilement lourds, gros ou puissants. Et vers lequel tous les cantons doivent tendre, notamment le canton de Vaud qui revoit actuellement sa loi en la matière. Au risque sinon de défendre l’inutile et l’inefficace, au détriment du plus grand nombre.

David Raedler Afficher plus Député Vert, président de l’ATE Vaud

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.