Sport pour nous – Faut-il s’autoriser un petit café avant l’effort? Le rituel du café est bien ancré dans nos mœurs. Pris avant une compétition sportive, il peut apporter un petit plus pour diminuer la sensation de fatigue et de douleur, notamment. Emile Perrin

Boire un café avant l’effort a les mêmes effets sur l’organisme qu’un café pris au bureau. Ceux-ci sont ressentis une quinzaine de minutes après l’ingestion. Svitlana Hulko/Shutterstock.

Un petit café avant une course, un match ou n’importe quelle activité sportive me rendra-t-il meilleur? La réponse ne peut pas être affirmative tant chacun réagit différemment à la prise de substance telle que la caféine. Mais le «petit noir» avant l’effort est plus généralement bénéfique que pénalisant.