Conséquences financières du coronavirus – Faut-il subventionner les EMS ayant accumulé des réserves? Le Conseil d’État prévoit de subventionner les institutions d’hébergement pour leurs charges dues au Covid-19. Mais avant cela, il veut regarder leurs réserves financières. La droite et les EMS s’opposent à cette idée. Mathieu Signorell

La situation financière des EMS est «relativement sérieuse», selon leurs représentants, et leurs réserves sont déjà affectées à divers projets. Keystone

La question est simple: l’État de Vaud a prévu de soutenir financièrement les EMS et les institutions d’hébergement pour les frais qu’ils ont eus à cause du Covid-19. Mais pour cela, doit-il prendre en compte leurs réserves financières? Le Conseil d’État estime que oui, comme il le ferait pour toute subvention dans tout domaine, et aussi par principe de solidarité. Mais la droite et les EMS eux-mêmes s’y opposent, estimant que les bons gestionnaires seraient pénalisés.