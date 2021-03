Art liturgique à Lausanne – Faut-il supprimer les retouches de la fresque du Valentin? La restauration de la basilique a démarré en février avec une intervention sur le chef-d’œuvre de Gino Severini. Le chantier s’étendra jusqu’en 2024. Natacha Rossel

Marie Sigrist, conservatrice-restauratrice, travaille sur la fresque réalisée en 1935 par l’artiste toscan Gino Severini. Patrick Martin

Les profanes y verront une simple bande de peinture noire. Pour les fidèles et les historiens de l’art, cette ligne épaisse et foncée pose une série de questions délicates. Eric-James Favre-Bulle, restaurateur en chef de la basilique Notre-Dame-du-Valentin à Lausanne, désigne un personnage agenouillé sur la fresque majestueuse qui orne l’abside, réalisée en 1935 par l’artiste toscan Gino Severini. À l’aide de son pointeur laser, le spécialiste nous montre ce qui semble n’être qu’un détail: le socle noir sur lequel reposent plusieurs hommes auréolés n’est pas d’origine. Il a été ajouté en 1976 par une restauratrice turinoise renommée.

Un échantillon prélevé sur la fresque démontre que la bande de peinture noire a été ajoutée lors de l’intervention de 1976. Patrick Martin

Pourquoi un tel émoi autour de retouches? Parce que ces ajouts brouillent probablement la lecture de l’œuvre de Severini et modifient son message liturgique. «Soit les figures lévitent, soit elles sont posées sur le pré, résume Christian Amsler, architecte chargé de la restauration de l’édifice. Cela change l’interprétation de la peinture originale.» La question est au cœur des réflexions menées autour de la restauration de la fresque, dont les travaux ont démarré début février: faut-il supprimer une partie du surpeint? «La décision sera dictée par des choix éthiques et spirituels», souligne Eric-James Favre-Bulle. Le verdict sera rendu une fois la première phase des travaux achevée, c’est-à-dire dès que les dépôts crasseux et poussiéreux auront été entièrement nettoyés.

«L’œil s’est habitué»

Au-delà du message liturgique, une question plus théorique se pose: la restauration de 1976 marque-t-elle une strate, une étape dans l’histoire de cette œuvre d’art? «Ces surpeints, c’est l’image que tout le monde a de la fresque depuis cinquante ans. L’œil s’y est habitué, souligne le spécialiste. Si l’on décide de supprimer ces ajouts et que la peinture est en mauvais état en ces endroits-là, nous devrons appliquer de nouvelles retouches et créerons à notre tour une image qui sera peut-être insupportable dans cinquante ans! Cela nous fait hésiter.» Le débat, passionnant, enflamme les théoriciens du patrimoine depuis des lustres: les interventions successives font-elles partie intégrante d’une œuvre (picturale ou architecturale) ou, au contraire, la dénaturent-elles? «L’exemple de l’abbatiale de Romainmôtier est intéressant, reprend Eric-James Favre-Bulle. Il a été décidé de restaurer la restauration de 1900.»

«La décision de supprimer ou non les ajouts sera dictée par des choix éthiques et spirituels.» Eric-James Favre-Bulle, restaurateur en chef de la fresque

Revenons au chevet de la fresque de Severini. Ce chef-d’œuvre de l’art sacré, où une Vierge aux traits byzantins trône sur un fond d’or, a subi les aléas du temps. L’été dernier, une équipe de chercheurs a percé les secrets de ce décor avant-gardiste et audacieux, où l’on aperçoit notamment la tour Bel-Air dans la scène de l’Annonciation. Les spécialistes ont minutieusement analysé les fissures, décollements de peinture et les dépôts crasseux couvrant le vernis apposé en 1976. Leurs conclusions alarmantes ont poussé la Fondation d’Olcah à entreprendre les travaux le plus rapidement possible, bien que le financement de la restauration de la basilique ne soit toujours pas assuré. «Il manque moins de 1 million sur un budget de 5,9 millions», précise Philippe Biéler, président du comité de patronage.

Gino Severini a peint une Annonciation avec la tour Bel-Air et la cathédrale de Lausanne en arrière-plan. Patrick Martin

Les conservateurs-restaurateurs soigneront la peinture de Gino Severini jusqu’en juillet. Une fois la fresque brillant de mille feux, le chantier se poursuivra dans la nef de l’édifice, conçu par l’architecte Henri Perregaux et consacré en 1835, puis dans le massif oriental ajouté lors de l’agrandissement de 1935. «L’intention du projet est de révéler les différentes facettes monumentales et de les faire dialoguer entre elles, souligne Christian Amsler, précisant que les travaux s’étendront jusqu’en 2024. Notre souhait est d’offrir une église à la fois calme et lumineuse.»