Mobilité douce et infrastructures – Faut-il un plan national pour booster le vélo? Selon des experts, il manque en Suisse une véritable stratégie à l’échelle du pays pour encourager la pratique du vélo. Cathy Macherel

La ville de Berne et ses larges pistes dédiées au vélo, fruit d’une volonté politique assumée. STADT BERN

Ursula Wyss, ex-conseillère municipale de la ville de Berne, raconte volontiers cette anecdote: «En Suisse, il nous a fallu six ans pour mettre en place une disposition dans le Code de la route permettant aux cyclistes de tourner à droite, quand le feu est rouge. Six ans, rien que pour une petite flèche!» s’exclamait-elle lors d’une conférence organisée par l’Observatoire universitaire du vélo et des mobilités actives (OUVEMA) de l’Université de Lausanne, en mai dernier.

Le temps qu’il a fallu pour que cette modeste mesure de facilitation des flux cyclistes se mette en place, panneau qu’on a vu fleurir ici et là dans nos villes ces derniers mois, est assez symptomatique. Il dit beaucoup sur le chemin qu’il reste à parcourir pour que la Suisse devienne un jour, à l’instar des Pays-Bas ou du Danemark, un pays véritablement empreint de la culture du vélo.