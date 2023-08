Formation professionnelle – Faut-il un salaire minimum de 1000 francs pour les apprentis? La rémunération varie selon les professions et les cantons. La Jeunesse socialiste propose un revenu plancher pour mettre fin à ces inégalités. Débat. Mathilde Schott

En première année d’apprentissage, les assistants en pharmacie perçoivent 750 francs par mois dans le canton de Vaud et 850 francs à Genève. (Image d’illustration) KEYSTONE/Christian Beutler

Quatre cents et 600 francs. Ce sont les salaires de la première année d’apprentissage du métier de photographe, respectivement dans les cantons de Vaud et de Genève. Un assistant en pharmacie de première année se voit verser sur son compte bancaire 750 francs dans le canton de Vaud et 850 francs dans celui de Genève. Quant à un apprenti horticulteur, il touche 930 francs et 1375 francs lors de sa première année.

Les salaires des apprentis diffèrent donc selon les branches professionnelles et les cantons du pays. La Jeunesse socialiste veut mettre un terme à ces disparités. Elle propose d’introduire un salaire minimum de 1000 francs par mois dès la première année d’apprentissage. L’Union patronale suisse s’oppose fermement à cette demande. Face-à-face.

Thomas Bruchez (JS Suisse): «Le système d’apprentissage doit fonctionner sans exploiter personne»

Thomas Bruchez est vice-président de la Jeunesse socialiste suisse. À ses yeux, certains apprentis sont trop peu payés. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Pourquoi demander un salaire minimum? L’idée est de le proposer maintenant car il y a plein de personnes qui commencent leur apprentissage au mois d’août. On aimerait éviter des situations qu’on connaît à travers beaucoup de témoignages où des personnes se retrouvent à gagner 400 francs par mois, finalement presque utilisées comme une main-d’œuvre bon marché. De plus, les apprentis se retrouvent très rapidement avec des responsabilités ou avec une série de tâches à accomplir qui sont les mêmes que les personnes employées. Comment justifier qu’un apprenti gagne dix fois moins?

Pourquoi proposer un salaire minimum pour les apprentissages alors que le peuple suisse a refusé le principe en votation populaire? Je ne pense pas que ce soit vrai. On voit une évolution. C’est vrai que des salaires minimaux ont été refusés au niveau fédéral. Mais on voit maintenant que dans toute une série de cantons et en particulier romands, il y a des salaires minimaux. Ils ont fait leurs preuves, notamment à Neuchâtel où il a été introduit depuis plusieurs années. Et maintenant à Genève, où la catastrophe qu’on nous a annoncée n’est pas du tout arrivée.

Le coût de la vie diffère entre Genève et Neuchâtel, un salaire minimal national fait-il sens? Le salaire minimum, par essence, c’est un minimum! Rien n’empêche ensuite les employeurs de payer leurs apprentis davantage dans les cantons où le coût de la vie est plus grand, par exemple à Genève.

Que répondez-vous à l’Union patronale suisse qui dit qu’un salaire minimum pourrait mettre en péril le système d’apprentissage suisse? C’est assez problématique comme point de vue. Ça voudrait dire que l’Union patronale suisse affirme que le modèle d’apprentissage est fondé sur l’exploitation de gens. En gros, pour eux, c’est normal que des personnes se retrouvent à être utilisées comme de la main-d’œuvre bon marché. Le système d’apprentissage doit fonctionner sans exploiter personne.

Nicole Meier (UPS): «L’État doit se tenir à l’écart des questions salariales»

Nicole Meier est responsable du secteur éducation et formation de l’Union patronale suisse. Pour elle, les salaires des apprentis doivent pouvoir être adaptés aux possibilités des branches et des entreprises. DR

Pourquoi êtes-vous contre le salaire minimum pour les apprentis proposé par les Jeunes socialistes suisses? L’apprentissage est une formation. En principe, les apprentis, les pouvoirs publics et les entreprises investissent dans la formation. En 2020, un rapport démontre que les pouvoirs publics ont dépensé environ 3,6 milliards de francs dans la formation professionnelle et les entreprises y ont investi environ 5 milliards en 2016. Une étude montre que le rapport coûts/bénéfices d’une formation est positif pour toutes les professions. Cela est extrêmement important pour que les entreprises proposent des places de formation.

Mille francs minimum, n’est-ce pas un bon moyen d’attirer davantage les jeunes? Nos apprentissages sont de grande qualité, exigeants et axés sur les besoins. La formation professionnelle crée ainsi notamment une transition efficace vers le marché du travail et évite ainsi une augmentation du chômage des jeunes. La demande de l’économie en diplômés de la formation professionnelle est énorme et les possibilités de carrière sont par conséquent variées et attrayantes.

Un salaire minimum inférieur à 1000 francs pourrait-il être pertinent pour vous? Les salaires des apprentis varient selon les branches et parfois au sein des branches et/ou selon les cantons. Ceci est également important pour que ces salaires puissent être adaptés aux possibilités des branches et des entreprises. Car ce n’est que si les branches et les entreprises peuvent offrir des places d’apprentissage que la formation professionnelle existe, ce qui est d’une importance capitale pour l’économie suisse. Un salaire minimum fixé par l’État s’attaque à la compétitivité de l’économie suisse. L’État doit se tenir à l’écart des questions salariales.

