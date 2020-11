Les journalistes sont chatouilleux et il faut se méfier des procès d’intention. On va donc éviter de hurler trop facilement au scandale à propos du projet de loi que le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin défend ces jours-ci devant l’Assemblée nationale française. Au prétexte de renforcer la sécurité des policiers, il veut interdire la publication sur internet de vidéos d’une intervention des forces de l’ordre si le but est de «porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique» d’un policier.

La formulation est bizarre. Gérald Darmanin la justifie en expliquant qu’il faut que cessent «les appels au viol et au meurtre» de policières ou policiers. Tout cela est évident. Mais la loi actuelle permet très clairement de poursuivre de telles ignominies et la loi nouvelle n’y changera rien.