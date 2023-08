Faut que ça brasse – Des fruits dans la bière pour plus de saveurs En quête de nouveaux territoires gustatifs, les brasseries n’ont plus de limite dans les ingrédients entrant dans leurs recettes. Raphaël Ebinger

La brasserie Cap'taine Mousse à Nyon propose une bière éphémère à la pastèque, dont la couleur rappelle le fruit. 24heures/Odile Meylan

Le fruit n’est plus défendu dans les brasseries. Il est même très tendance depuis l’apparition des IPA dont les houblons apportent de merveilleuses et puissantes saveurs d’agrume. Le houblonnage à froid, cette technique d’infusion en court de fermentation, dope encore ces notes qui deviennent symphonie. La course au goût fruité était lancée.

Le houblon n’est pas le seul vecteur de cette saveur. La levure des bières blanches allemandes développe parfois un goût de banane.

L’effet des bières acides

Et bien entendu, les ajouts de fruits ne sont pas en reste. La mode des bières acides a popularisé la macération de framboises, cassis et autres. La renaissance de la gose, vieux style allemand remis au goût du jour par le mouvement de la bière artisanale, a notamment accentué le mouvement. La brasserie À Tue-Tête à Aigle est un spécialiste reconnu internationalement dans les assemblages de bières acides aux fruits vieillies en fût de chêne. Elle en propose actuellement aux noyaux d’abricot ou à la prune que les palais avertis apprécieront.

La fermentation des céréales avec une petite quantité de moût de raisins a aussi ses aficionados. Ce style a un nom propre: IGA ou Italian Grape Ale. La brasserie des Trois-Dames à Sainte-Croix avait produit une mémorable «Amoureuse» au chasselas.

«La difficulté avec les fruits dans la bière, c’est trouvé l’équilibre entre le grain, le fruit, l’alcool et l’amertume des houblons.» Ben Brame, brasseur chez Cap’taine Mousse

Les ales à la citrouille, parfaite en période d’Halloween, ont la cote en Amérique du Nord. À Nyon, la brasserie Cap’taine Mousse a quant à elle sorti coup sur coup deux pale-ales éphémères aux fruits. Elles sont des exemples qui illustrent la tendance actuelle. On ne cherche plus le sucre du fruit, comme c’était le cas dans la Pêcheresse ou la Kriek belge, mais sa saveur.

Dans la recette de la première, quelque 10% de pastèque ont été ajoutés au moût traditionnel comprenant de l’eau, des céréales, du houblon et de la levure. «La difficulté avec les fruits dans la bière, c’est de trouver l’équilibre entre le grain, le fruit, l’alcool et l’amertume des houblons», souligne Ben Brame, le brasseur de Cap’taine Mousse qui a été formé à Toronto et Chicago. Pour cette spécialité, la pastèque est ajoutée une fois la fermentation terminée. Quelques manipulations sont ensuite nécessaires pour clarifier le liquide et se débarrasser des dernières levures. Pour que la couleur prenne une jolie teinte, un sirop d’hibiscus a encore été ajouté.

La brasserie nyonnaise sort ce week-end à l’occasion de ses portes-ouvertes une autre spécialité au fruit très réussie qui a la saveur de la tarte à l’abricot. Une légère acidité donne du peps à la bière. Ça goûte le fruit sans le sucre. On en redemande.

