Pénurie en Italie – Faute de bras, des milliers de trattorias risquent de fermer Les métiers de la restauration n’attirent plus les jeunes Italiens. Un problème exacerbé par le revenu de citoyenneté. Dominique Dunglas - Rome

Une terrasse devant le Panthéon, à Rome. Même les établissements situés dans des quartiers touristiques ne sont pas épargnés par la pénurie de main-d’œuvre. Raquel Maria Carbonell Pagola/LightRocket via Getty Images

Patron et chef de l’Approdo 56, restaurant de poisson dans le quartier branché du Pigneto, à Rome, Pietro Randazzo fait défiler les messages du groupe qu’il partage avec 400 collègues et amis restaurateurs romains. «Cherche cuisinier, cherche serveur, cherche sommelier: depuis des mois, c’est le seul sujet de conversation entre nous. Mes collègues sont désespérés. Même les plongeurs sont devenus une catégorie ultrarecherchée. Jusqu’il y a quelques mois, c’était le job des immigrés bengalis. Mais avec le Covid, beaucoup d’entre eux sont repartis chez eux et on n’arrive pas à les remplacer.»