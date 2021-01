District de Morges – Faute de carnotzets, personne ne sait qui sera le prochain préfet Le Conseil d’État devrait désigner le futur occupant de la place Saint-Louis dans le courant du mois. Alors que l’opération se déroule généralement à livre ouvert, rien n’a filtré cette année. Cédric Jotterand

À quelques jours de la désignation du prochain locataire de la préfecture de Morges, aucun nom ne circule précisément dans le district. Christian Brun

Ce n’est peut-être pas la préoccupation numéro un du simple citoyen, mais pour tout membre d’une Municipalité, savoir qui sera «son» préfet – ou «sa» préfète – demeure un élément important, d’autant que le rôle s’est renforcé ces dernières années comme appui aux communes.

Sur le départ, Andrea Arn devrait en effet connaître celui ou celle qui va lui succéder ces prochains jours, la commission de sélection ayant selon nos sources bouclé les dernières auditions des favoris. «Une quarantaine de dossiers de candidature ont été déposés et la désignation devrait intervenir au cours du premier trimestre 2021», se borne-t-on à préciser au Département des institutions et du territoire.

La pêche aux informations est d’ailleurs bien maigre cette année, car si une telle nomination alimente naturellement les discussions lors des assemblées intercommunales, une fois l’apéro servi, celles-ci n’ont plus cours depuis des mois. «En général tout se sait, mais là, plus personne ne se rencontre ni ne va dans un carnotzet, donc on navigue à vue alors que certains menaient une campagne très ouverte par le passé en affichant la couleur!» résume un élu du district, qui, d’ordinaire, devine à peu près tout ce qui se passe dans le microcosme.

La foire aux noms

Alors qui? Pressenti durant l’été, le syndic de Morges Vincent Jaques a mis fin à la rumeur après quelques semaines de suspens. Citée à plusieurs reprises après sa présidence du Grand Conseil, sa collègue Verte Sylvie Podio se marre quand on l’interroge. «Je ne serais pas en même temps candidate en Ville si j’avais cette envie; c’est non!»

Un autre nom, très solide, a émergé ces derniers temps, celui de la municipale de Saint-Prex et vice-présidente de l’Association des communes vaudoises Carine Tinguely. Mais celle-ci dément à 100%, alors que le président du PLR du district John Desmeules (Montricher), lui, confirme qu’il est toujours dans le coup.

Candidat surprise

Mais la personnalité qui revient le plus souvent est bien Laurence Cretegny, syndique et députée de Bussy-Chardonney. Alors qu’on la voyait logiquement briguer la syndicature de la future Hautemorges forte de ses excellents scores à chaque élection (à tous les échelons), son retrait inattendu laisse penser que la place lui est désignée. «Depuis que Vincent Jaques a annoncé son désintérêt, ce sera elle à 100%», nous indique la demi-douzaine d’élus invités à livrer un pronostic.

L’intéressée – et ce n’est pas son habitude – ne s’exprime pas sur le sujet, d’autant que son éventuelle désignation impliquerait pour le PLR de trouver en urgence un·e président·e du Grand Conseil, puisque c’est elle qui doit devenir la première citoyenne du canton en juillet.

Impossible de confirmer sa candidature, donc, tout le contraire d’un outsider qu’on n’attendait pas vraiment et qui pourrait mettre tout le monde d’accord en la personne d’Oscar Cherbuin, l’actuel directeur de l’Association régionale Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM), qui s’en ira au 30 juin. L’homme vient certes d’annoncer sa candidature à la Municipalité d’Échichens, mais il a été fortement encouragé à déposer son dossier, ce qu’il a fait juste dans les délais. D’ordinaire très disert, celui qui a aussi été syndic de Colombier-sur-Morges ne commente ni ne dément notre information: un signe qu’il est bel et bien dans la course.