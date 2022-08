Secteur en crise en pleine saison – Faute de personnel qualifié, hôtels et restos doivent bricoler La branche, dont la pandémie a exacerbé les difficultés, fait face à une pénurie de main-d’œuvre. Les patrons sont contraints de se repenser. Maxime Schwarb

À la Brasserie Saint-Laurent, à Lausanne, la patronne Graça Borges Taveira peine à remplacer ses employés sur le point de partir en vacances. Vanessa Cardoso

«On est limite, si on a un malade, on est mal!» C’est par ces propos que René Muller, patron et chef de cuisine du Restaurant du Club Nautique à Morges, décrit la situation de son établissement. Comme ses confrères, il souffre depuis plusieurs mois d’un manque de main-d’œuvre inédit, et cela alors que les beaux jours battent leur plein.