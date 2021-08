Tradition payernoise – Faute de public inscrit, le cortège des Brandons est annulé Délocalisé du centre-ville à la base aérienne et reporté de la fin de l’hiver au 5 septembre, le 125e cortège du carnaval broyard n’aura pas lieu. Frédéric Ravussin

Les derniers Brandons de Payerne ont eu lieu en 2019. ODILE MEYLAN

«Bien évidemment que nous sommes déçus. En premier lieu pour les quatre classes de mômes qui se réjouissaient de défiler après l’annulation des Brandons de Payerne 2020 et de 2021.» Président du Comité des masqués (CDM), Sylvain Hostettler est amer. Mardi soir, les organisateurs du carnaval broyard ont décidé de finalement renoncer au cortège qu’ils avaient prévu sur la base aérienne le dimanche 5 septembre.

L’aérodrome militaire et civil – sur lequel il aurait fallu se rendre en voiture ou en mobilité douce – permettait de réunir les conditions nécessaires pour mettre sur pied un tel événement en temps de Covid. Mais pour qu’il puisse avoir lieu, le CDM s’était fixé un seuil minimal en termes de spectateurs: 1000. Et un délai pour l’atteindre: mi-août. À l’heure des comptes, ils n’étaient que 600…

«Nous étions conscients que nous bousculions une tradition.» Sylvain Hostettler, président du Comité des masqués

Essayé, pas pu, en quelque sorte. «Nous étions conscients que nous bousculions une tradition en introduisant une innovation», reprend «Vinvin». En d’autres termes une modification du lieu et de la saison. «Les Brandons sont tellement ancrés dans l’esprit des gens comme devant avoir lieu en février-mars et au centre-ville que, même s’il ne s’agissait que de leur cortège, et pas l’ensemble de la manifestation, le changement n’a pas passé la rampe.»

Une petite perte

La peur liée à la situation sanitaire et les contraintes imposées pour y assister ont sans doute aussi pesé dans la balance et condamné «le bol d’oxygène» que les organisateurs voulaient offrir à la population: treize chars, dix Guggenmusik et quatre classes.

Au final, ils en sont quittes pour une perte sèche de quelques milliers de francs, sur un budget de 100’000 francs. D’aucuns regrettent que le CDM n’ait pas annoncé la présence du Team PC-7 qui aurait pu drainer quelques spectateurs supplémentaires. Les organisateurs assument: «Ceux qui connaissent les Brandons savent qu’il y a toujours une surprise. Et c’était ça la surprise. Et puis, on a vendu un cortège brandonnesque, pas un show aérien.»

