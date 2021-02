Campagne de vaccination Covid – Faute de vaccins, Vaud repousse la seconde dose Le délai entre les injections passe de quatre à six semaines. «Sans perte d’efficacité», affirme le Canton. Romaric Haddou DÉVELOPPEMENT SUIT

Image d’illustration. Keystone

Certains Vaudois vaccinés une première fois ont vu leur seconde injection repoussée de quinze jours. Alors qu’un délai standard de quatre semaines est évoqué depuis le début des campagnes de vaccinations, en Suisse comme ailleurs, le Canton confirme qu’il peut désormais s’écouler six semaines entre deux rendez-vous. «Cela s’explique par les retards de livraison des fabricants de vaccins à la Suisse et cette situation est temporaire», souligne le Département de la santé et de l’action sociale.

Quelles conséquences?

«Cela n’a pas de conséquence sur l’efficacité du vaccin, ni sur sa sûreté, affirme le Canton. Au contraire, l’allongement de l’intervalle entre les deux doses ne peut qu’améliorer la réponse immune. La protection quatorze jours après la première dose est déjà supérieure à 90%. La seconde est surtout utile pour augmenter la durée de la protection. À noter qu’elle la fait sans doute perdurer au-delà de six mois, mais à ce jour les scientifiques manquent de recul pour être plus précis.»