Festival à Lausanne – Fauve veut poser sa griffe sur le cinéma romand Aux Rencontres 7e Art Lausanne, le jeune collectif multimédia présentera samedi le pilote de «New Wave», sa minisérie aux ambitions internationales qu'il espère financer grâce à un élan local.

Imae (William Tschanz), le principal protagoniste de «New Wave», découvrant son talent pour la musique. FAUVE

Honneur aux plus jeunes. Aux plus affamés? Avec un blason aussi rugissant que Fauve, le collectif peut bien assurer de sa réelle bienveillance quand on le rencontre dans ses bureaux de Crissier, il n’en trahit pas moins une certaine envie de rugir. C’est ce qui a séduit les organisateurs des Rencontres 7e Art Lausanne, qui ouvriront leur 6e édition, samedi, avec la projection en avant-première de «New Wave», la minisérie imaginée par cette société multimédia fondée en 2020, avec à son bord des cinéastes, des graphistes, des photographes, des musiciens – une brochette des nouveaux métiers numériques avec en commun la jeunesse et une certaine iconoclastie dans leur façon d’empoigner leur première production filmique.

«Intéresser Netflix est notre ambition.» Florias Gallay, membre de Fauve

Car dans cette aventure, il est beaucoup questions de rêves. Ceux du héros de «New Wave», Imae (William Tshanz, étudiant à l’Eracom et vrai musicien au sein du duo 16OR), dont l’épisode pilote présente les questionnements de jeune adulte qu’un don pour la musique dotera de pouvoirs quasi-magiques. Ceux aussi, moins fictionnels, des membres de Fauve, qui ont investi leur énergie et les gains glanés par leurs autres «métiers» (notamment la pub) afin de donner vie à cette série pour l’heure strictement embryonnaire.

«Le pilote a été réalisé avec seulement 40% du budget que coûterait idéalement un épisode de 27 minutes, explique le réalisateur Florias Gallay, qui a notamment tenu la caméra sur des documentaires de Mike Horn. Il nous faut désormais trouver de quoi filmer les six épisodes suivants et réseauter pour une diffusion internationale.» Un ange passe, aux ailes marquées du logo Netflix… «C’est notre ambition, oui. Montrer que l’on peut intéresser à l’étranger avec une histoire née et filmée à Lausanne.»

Marketing avant tout

Prenant à rebours les procédés de financement habituels, notamment publics, Fauve conçoit l’art de convaincre investisseurs, sponsors et autres influenceurs comme partie intégrante de son savoir-faire. Un show «à l’américaine» a ainsi réuni, jeudi 23 février, près de 500 invités, dont 150 «VIP», au Millénium de Crissier. Le pilote a été projeté entre deux «behind the scenes» et des apparitions musicales des comédiens de la série.

But de l’opération, réussie selon Fauve: créer un élan sur les réseaux et lancer une collecte de fonds en proposant des contenus exclusifs, des invitations sur le tournage et autres bonus d’une aventure présentée comme collective et évolutive. Ou comment s’adresser aux néophytes de tous bords pour inventer un résultat professionnel.

«Spiderman» et «Euphoria»

À ce titre, le pilote déploie un mélange des genres audacieux, avec ses réussites (une mise en scène dynamique s’appuyant notamment sur le tissu urbain de Lausanne, tous drones dehors, des incrustations de séquences animées et une puissante bande-son) mais aussi ses faiblesses (le jeu des comédiens, souvent rigides dans leurs stéréotypes).

«Ce n’est pas un film sur le rap, ni sur la banlieue, explique Florias Gallay. C’est un film sur la jeunesse urbaine, qui montre son désenchantement mais porte aussi un message d’espoir.» Parmi les influences qui ont guidé «New Wave», il cite «Spiderman: Into the Spider-Verse» pour son originalité stylistique. L’œil plus aguerri reconnaîtra aussi le glauque nocturne de la série «Euphoria» dans sa façon de filmer une jeunesse à l’innocence perdue.

Samedi, cette seconde avant-première devra poursuivre le «buzz» de cette nouvelle vague. Avec l’espoir de (re)lancer le tournage en septembre prochain. Les castings sont prêts, le script aussi. Reste à trouver 2,5 millions de francs et quelques garanties que l’intérêt pour «New Wave» atteindra des rivages plus lointains que ceux du Léman.

