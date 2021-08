Promotion League – FC Bienne, découverte victorieuse L’ambitieux néo-promu en Promotion League a réussi un joli coup en venant imposer sa loi à Bavois samedi (victoire 0-1). Florian Vaney

DR

Une douzaine de fans biennois bruyants, des Bavoisans désireux de faire régner l’ordre: le premier affrontement de l’après-midi aux Peupliers a eu lieu en tribune samedi. Et parce que les Nord-Vaudois n’ont pas trop insisté, la victoire est revenue aux Seelandais. En cause, le droit de ceux-ci à rester debout pour encourager leurs protégés. Les ultras ont négocié serré, montré une dose de mauvaise foi assez évidente («Ah non, on ne nous avait jamais dit qu’on devrait être assis. Peut-être à un ou deux, mais pas à tout le groupe!»), et ont fini par obtenir ce qu’ils voulaient.

Sur le terrain, le FC Bienne n’était pas mécontent de découvrir la Promotion League avec l’appui de ses supporters. La troisième division ne doit être qu’une étape intermédiaire pour le club, son président a défendu qu’une promotion était envisagée d’ici deux à trois ans, mais penser qu’il est possible d’obtenir des résultats en en gardant sous le pied dans cette catégorie très particulière serait une erreur grave.

Un cauchemar à 2m44

Le samedi des Biennois avait tout d’une de ces rencontres atypiques que peut réserver la Promotion League. Le terrain gorgé d’eau de la plaine de l’Orbe a réservé bien quelques trajectoires particulières au ballon, dont plusieurs arrêts nets dans la gouille située en plein milieu du rond central. Mais le vrai malheur des visiteurs se situait à 2m44 du sol.

Pas une fois, pas deux, mais trois: trois fois les hommes d’Anthony Sirufo ont buté sur la latte de Robin Enrico. La poisse a collé à deux reprises aux chaussures d’Adrian Fleury en première période, avant que Brian Beyer ne prenne le relais après le thé.

Safet Alic, la belle histoire

Alors il fallait quelqu’un qui connaisse la maison pour briser la malédiction. Son nom? Safet Alic. Le milieu de terrain neuchâtelois a fait le bonheur du FC Bavois durant une année et demie avant de tenter à raison sa chance à Yverdon Sport. Pas retenu par les Verts pour partir à l’assaut de la Challenge League, sa nouvelle adresse s’appelle Bienne. Et ce ne sont pas ses nouvelles couleurs qui regretteront d’avoir misé sur lui.

Safet Alic a profité d’un ballon relâché par Robin Enrico pour… allumer le poteau. L’histoire aurait vraiment pu mal se finir si la sphère n’avait pas fini par rouler derrière la ligne (77e, 0-1). «C’est le but que je rêvais de marquer», jubilera l’homme providentiel un peu plus tard.

L’ancien Bavois aurait préféré ces conditions

Bavois n’aura pas montré un mauvais visage face au néo-promu, Adrian Alvarez a disposé d’une vraie balle d’égalisation dans les arrêts de jeu, mais il convient de reconnaître la domination globale des Seelandais, qui ne doivent pas négliger la valeur d’une victoire dans l’antre des Peupliers. Bien d’autres jolies équipes y ont plié le genou avant eux. L’ancien Bavois aurait peut-être été plus à l’aise dans ces conditions marécageuses, le nouveau, nettement plus joueur, a souffert du manque d’appuis.

«Quand j’ai vu qu’il allait pleuvoir, j’ai prévenu l’équipe de ce qui nous attendait. Je savais que ça ne serait pas tout à fait du foot, soufflait encore Safet Alic. Ça me fait dire qu’on a réussi un très bon match, contre une très bonne équipe. J’ai pu glisser deux-trois conseils à tout le monde, notamment que Bavois cherche souvent Alvarez dans la profondeur. Ça n’a pas manqué. Si je suis déçu de ne pas avoir pu continuer à Yverdon? J’ai eu l’occasion de le dire: oui. Mais ce n’est pas la fin, l’objectif Challenge League existe encore. Avec Bienne, il y a tout pour bien faire.»



Bavois - Bienne 0-1 (0-0)

Terrain des Peupliers, Bavois.

Arbitre: Simona Ghisletta

But: 77e Alic 0-1.

Bavois: Enrico; Kurtic, Ivanov, Bühler, Ozdemir (70e Qela); Rochat (70e Bueche), Iseni, Kilinc (70e Liardet); Alvarez, Talovic (61e Ukmata), Begzadic (70e Lo Vacco). Entraîneur: Bekim Uka.

Bienne: Grivot; Fleury, Ghomrani, Colamartino; Erard, Aboud, Alic (86e Mäder), Stjepanovic; Grasso (61e Mourelle); Beyer, Garcia (80e Kasai). Entraîneur: Anthony Sirufo.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.