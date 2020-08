Remaniement des écoles de la Côte – Féchy, pierre angulaire de la réorganisation scolaire Du projet d’agrandissement du collège de la commune de la Côte dépend toute la réorganisation des écoles de la région. Sarah Rempe

Le site scolaire de Féchy pourrait bientôt accueillir tous les élèves de la région âgés entre 4 et 8 ans. Thomas Jantscher

En septembre 2011, le peuple vaudois accepte la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO). Cette dernière entre en vigueur à la rentrée 2013-2014 et prône notamment le groupement des «locaux et installations scolaires de manière à éviter aux élèves des déplacements durant le temps consacré à l’enseignement».

Comme la plupart de ses semblables, et face à un manque de classes, une croissance démographique et la problématique des transports – qui engendrent un surcoût d’exploitation des sites scolaires –, l’Association intercommunale scolaire Aubonne et Gimel – Étoy (Assagie), qui regroupe treize communes de la région, se penche sur une réorganisation globale de ses établissements.

Un remaniement qui se déroule en plusieurs étapes. Du côté d’Étoy tout d’abord, avec la construction d’un nouveau complexe qui a accueilli les élèves dès la rentrée 2014, puis à Gimel, en août 2018. C’est désormais à la région d’Aubonne-Féchy que l’Assagie s’attaque.

Le choix crucial

L’association intercommunale a déjà prévu de scinder les élèves des localités environnantes sur trois sites. Les 1-4P (4 à 8 ans) à Féchy, les 5-8P (8 à 12 ans) à Aubonne, au Château, et le secondaire (9-11P), regroupant les jeunes de 12 à 15 ans, également dans le bourg, mais au Chêne. Un projet sous forme de véritable Tetris qui ne pourra se réaliser que dans l’optique où la commune de Féchy accepte d’agrandir son collège afin de pouvoir y admettre tous les enfants concernés.

«Il n’y a pas d’autre option, déclare Marc Morandi, municipal fezzolan des finances. Ce bâtiment a été conçu pour accueillir des classes de petits et son agrandissement a déjà été envisagé au moment de la construction. En cas de refus, l’Assagie devrait tout revoir et les villages centraux Aubonne et Étoy ne sont pas extensibles à l’infini.»

C’est donc une lourde responsabilité que les conseillers généraux fezzolans auront sur leurs épaules en septembre prochain, lorsqu’ils voteront le crédit d’étude du projet d’agrandissement qui comprend un édifice pouvant recevoir onze classes supplémentaires et un second qui abritera une salle de rythmique et de gymnastique.

«Le Conseil a refusé une première fois le crédit d’étude en décembre dernier, explique le municipal. Les membres de l’organe délibérant nous reprochant de ne pas avoir réfléchi à la mobilité au sein de ce projet.» Une critique entendue par l’Exécutif qui lance alors une étude spécifique dans le but de rassurer ses citoyens afin de pouvoir préparer au mieux le terrain des potentielles futures constructions.

«Au final, c’était une bonne chose, car cela nous a permis de nous remettre en question et de répondre aux inquiétudes en amont, estime Marc Morandi. La peur de l’augmentation de la circulation est légitime dans un petit village comme le nôtre, tout comme celle du changement. Mais nous sommes confiants dans ce projet, tout en sachant qu’une école rapporte tout de même de l’argent au ménage communal.»

Mettre en œuvre la volonté populaire

Du côté des voisins et partenaires de la commune, on fait confiance aux habitants de Féchy. «On n’envisage pas de projet de défaite, a assuré la municipale aubonnoise des écoles Sandra Linder à son Conseil communal en juin. Nous avons l’objectif de réussir avec eux et nous n’allons pas d’emblée réfléchir à un refus.» Même son de cloche du côté de l’Assagie et du président du comité de direction, Claude Philipona.

«Ce scénario de réorganisation est le plus intelligent autant du point de vue logistique que financier. En cas de refus de l’agrandissement du collège, Féchy perdra les classes actuellement en place, car le site n’est pas viable tel quel, notamment sans salle de gymnastique. De plus ce serait à mon sens de la bêtise de se priver de nouvelles infrastructures qui pourront être utilisées par les sociétés locales et de les voir construites ailleurs.»

Si la balle est dans le camp du Conseil général de Féchy, le municipal tient toutefois à relever le paradoxe qui règne parfois dans ce type de projet. «L’acceptation de la LEO a été votée par le peuple. Nous ne pouvons pas, maintenant, refuser de la mettre en œuvre. Malheureusement, les gens votent souvent sans se rendre compte des implications de leurs choix, et se plaignent par la suite. C’est là le long travail des autorités communales: devoir expliquer les tenants et aboutissants de décisions populaires remontant à plusieurs années.»