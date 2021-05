Open de Genève – Federer à Genève, un coup de maître! Les autorités sont fières que la star du tennis mondial ait choisi notre ville pour lancer sa saison sur terre battue. Le Covid ternit toutefois l’événement. Laurence Bezaguet Grobet

Roger Federer s’est entrainé à Genève en vue du Geneva Open. KEYSTONE/Martial Trezzini

Entre le 15 et le 22 mai, la planète tennis aura les yeux rivés sur le central du Tennis Club de Genève. «C’est une grande fierté que Roger Federer ait choisi notre ville pour lancer sa saison sur terre battue. Durant dix jours, sa venue va faire parler de nous dans le monde entier. Une belle visibilité», apprécie Marie Barbey-Chappuis. La conseillère administrative responsable du Département de la sécurité et des sports de la Ville de Genève ne cache toutefois pas ses regrets: «Nous avions imaginé plusieurs animations pour profiter de la présence du Bâlois, mais avec le Covid notre star planétaire et les autres participants au Geneva Open vont rester dans leur bulle.»