Tennis – Federer coince physiquement contre Basilashvili Malgré un premier set maîtrisé, le Bâlois s’est incliné en quart de finale du tournoi de Doha (6-3, 1-6, 5-7). Le bilan de son retour demeure très prometteur. Mathieu Aeschmann

Roger Federer ne disputera pas les demi-finales du tournoi de Doha pour son grand retour à la compétition. Le Bâlois (ATP 6) a logiquement coincé physiquement face au Géorgien Nikoloz Basilashvili, 42e mondial (6-3, 1-6, 5-7). Le bilan de ses retrouvailles avec le haut niveau, treize mois et deux opérations au genou plus tard, demeure très prometteur tant le niveau de jeu de «RF» aura, par séquences, démontré un potentiel intact.

Toujours aussi solide derrière sa première balle, l’homme aux vingt titres du Grand Chelem attaquait ce quart de finale en contrôle. Un break rapide (3-1) lui assurait une première manche sans histoire (6-3) et son jeu vers l’avant – en deux ou trois frappes – ne montrait aucun signe de fatigue. Ils arrivèrent au début du deuxième set, lorsque Nikoloz Basilashvili se mit à trouver plus de longueur. Le Géorgien possède l’une des frappes les plus sèche du circuit et, à mesure que le match avançait, son grand coup droit plaçait de plus en plus «RF» sur les talons.

Sur deux séquences, au moins, Roger Federer affichait clairement les lacunes d’un joueur qui revient à la compétition: sur les changements de direction rapide et lorsque le Géorgien trouvait une zone très longue au centre du court, obligeant le Bâlois à se dégager rapidement. Logiquement, le deuxième set filait rapidement en faveur de Basilashvili (1-6).

Malgré une fatigue musculaire désormais évidente, Roger Federer s’accrocha dès l’entame de la manche décisive. Ses armes? Son service et ce refus de la défaite trop souvent sous-estimé au fil de sa carrière. Au huitième jeu, «RF» sauva ainsi trois balles de break. Et lorsqu’il se procura, un peu par miracle (une amortie de défense surprenait le Géorgien), une balle de match à 5-4, le sauvetage de l’idole semblait presque parfait. Nikoloz Basilashvili en décida autrement, en sauvant cette balle de match avec autorité avant de s’emparer du service de Roger Federer dans un déchaînement de frappes profondes.

Le retour au jeu de Roger Federer à Doha se termine donc après deux matches en trois manches. Deux parties très différentes – offensive et joyeuse contre Evans, plus décousue aujourd’hui - qui lui offriront sans doute la somme d’informations qu’il était venu chercher au Qatar.