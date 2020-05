Jackpot pour «RF» – Federer devient le sportif le mieux payé Le Bâlois occupe la première place du top 100 des athlètes les plus riches en 2020, établi par le magazine Forbes. Brice Cheneval

Pour la première fois de sa carrière, Roger Federer devient le sportif le mieux payé sur une année. KEYSTONE

Comme chaque année, le magazine américain Forbes a révélé le top 100 des sportifs les mieux rémunérés au monde. Pour 2020, le rang numéro un est occupé par un Suisse et, sans surprise, il s’agit de Roger Federer.

Le Bâlois de 38 ans a amassé, avant impôts, 106,3 millions de dollars (soit plus de 102 millions de francs suisses) depuis le 1er juin 2019. Dans le détail: 100 millions de dollars de revenus publicitaires et 6,3 millions partagés entre salaire et primes. «RF» devance de justesse Cristiano Ronaldo (105 millions de dollars), Lionel Messi (104 millions de dollars), Neymar (95,5 millions de dollars) et LeBron James (88,2 millions de dollars).

C’est la première fois que Federer s’empare de la tête de ce classement, devenant ainsi le premier tennisman à recevoir cet honneur depuis que Forbes suit les gains des athlètes, en 1990. Il devient, par la même occasion, le deuxième sportif de l’histoire à atteindre la barre des 100 millions de dollars en revenus publicitaires sur une année depuis Tiger Woods.

Deux femmes dans le top 100

Il faut dire que «Sa Majesté» affiche un portefeuille de partenaires faramineux. Son contrat avec l’équipementier Uniqlo, paraphé en 2018 pour une durée de 10 ans, lui rapporte 30 millions de dollars par an. Un montant astronomique auxquelles s’ajoutent les sommes versées par le Crédit Suisse, Mercedes-Benz et une dizaine d’autres sponsors.

Par ailleurs, seules deux femmes figurent dans le top 100. La première, Naomi Osaka, n’apparaît qu’au 29e rang. La Japonaise, qui a cumulé 37,4 millions de dollars de gains en 12 mois, devance une autre tenniswoman, Serena Williams (33e, 36 millions de dollars).

Avec 35 joueurs, le basket est le sport le plus représenté du classement. Suit le football américain (31) puis, très loin derrière, le football (14), le tennis (6), la boxe (5), le golf (4), l’automobile (3), le baseball (1) et le cricket (1).