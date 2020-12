Tennis – Federer, éternel chouchou du public Pour la… 18e année consécutive, le Bâlois a reçu le trophée de «Joueur préféré des fans» , dans le cadre des ATP Awards décernés ce lundi. Sport-Center

Roger Federer n’a pas manqué de remercier tous les gens en postant un message sur les réseaux sociaux. Twitter / @rogerfederer

Qui d’autre? Pour la dix-huitième année d’affilée, Roger Federer a reçu le «Fan’s Favourite Award», soit le trophée du joueur préféré du circuit ATP, selon un vote effectué par les fans de tennis partout dans le monde.

Le Bâlois (ATP 5) a atteint les quarts de finale de l’Open d’Australie en début d’année 2020, avant d’être freiné par une blessure au genou qui a nécessité deux opérations.

Sur les réseaux sociaux, il a publié un message de remerciements.

«Salut, c’est Roger. J’espère que tout le monde va bien en cette année difficile. Je voulais simplement vous remercier pour mon trophée de joueur préféré des fans. Merci à l’ATP, à tous les fans de tennis qui ont voté pour moi, qui croient en moi et qui veulent me voir de retour sur le circuit.»

«Je m’entraîne dur pour rendre cela possible, j’espère pouvoir rejouer pour vous très prochainement. Joyeuses Fêtes à tous, bonne année et espérons que cela s’améliore l’année prochaine. Il faut être patient et j’espère vous revoir très bientôt. Prenez soin de vous, et encore une fois, merci beaucoup. A bientôt!»

Le palmarès complet des ATP Awards

ATP No 1: Novak Djokovic

ATP No 1, double: Mate Pavic et Bruno Soares

«Comeback» de l’année: Vasek Pospisil

Meilleure progression: Andrey Rublev

Révélation de l’année: Carlos Alcaraz

Trophée Stefan Edberg (fair-play): Rafael Nadal

Trophée Arthur Ashe (aide humanitaire): Frances Tiafoe

Joueur préféré des fans: Roger Federer

Joueurs de double préférés des fans: Jamie Murray et Neal Skupski

Coach de l’année: Fernando Vicente