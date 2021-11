Entretien exclusif – Federer: «Le rêve ultime, rejouer une finale de Grand Chelem» Même s’il ne rejouera pas en compétition avant l’été 2022, Roger Federer annonce qu’il veut revenir. «Pour un petit tour ou quelque chose de plus grand.» Mathieu Aeschmann

Roger Federer KEYSTONE

Parce que le temps passe vite et que trop de monde parlait pour lui, Roger Federer a pris son téléphone. «Il faudrait que je donne des nouvelles.» Entre une séance de rééducation et des soins avec son physio Dani Troxler, le Bâlois a donc choisi la «Tribune de Genève» et «24 heures» pour ouvrir son cœur et son bulletin de santé. De ces quarante minutes d’entretien jaillira un constat: l’immobilisation forcée n’a pas freiné cet élan originel qui fait la force de «RF»: son optimisme.