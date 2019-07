Federer, Nadal, Djokovic, un trio de géants à l'affiche de Wimbledon ce lundi

De mémoire de jardinier, jamais une deuxième semaine de Wimbledon ne s’était ouverte sur pareil fossé. L’affiche du «Manic Monday» réunit en effet trois extraterrestres et des intermittents. Un trio de légendes et d’étranges vieux combattants. Entre Federer, Nadal, Djokovic et le reste des rescapés se dressent 53 titres du Grand Chelem. Parmi ces derniers, quatre n’ont jamais respiré le parfum d’un huitième de finale majeur (Humbert, Pella, Kukushkin, Berrettini). Même si Nishikori et Raonic entretiennent l’illusion d’une «classe moyenne» (une finale de GC chacun), ce Wimbledon raconte donc une inégalité grandissante. Le «Big Three» a beau vieillir. Il y a lui et le reste du monde.

Dans les faits, seulement cinq des seize premières têtes de série ont tenu leur rang. L’hécatombe est trop grande pour passer inaperçue. «La première explication qui me vient, c’est que le niveau entre le 20e et le 50e mondial est quasi identique, analyse Roger Federer. Et puis, avec ce gazon un peu différent cette année, les jeunes se sont fait piéger. C’est normal, il faut du temps pour maîtriser les subtilités de cette surface. Je vous rappelle que j’ai perdu trois fois d’entrée lors de mes quatre premiers Wimbledon.»

Une herbe plus lente

«Le Maître» pointe du doigt l’inexpérience des nouveaux challengers et l’évolution du terrain de jeu. Si la première piste repose sur du concret (éliminations de Thiem, Zverev, Tsitsipas), elle se heurte au constat d’échec des «vieux spécialistes» (Anderson, Isner, Cilic, Simon). Et que dire du Français Ugo Humbert (21 ans, 66 ATP), adversaire de Novak Djokovic ce soir alors qu’il n’avait pas disputé un seul match sur gazon avant le tournoi!

La seconde piste suggère que, si Pella, Sousa, Verdasco ou Sandgren se hissent dans le Top 16 de Wimbledon, c’est forcément que la balle n’y fuse plus beaucoup. Une théorie qui a trouvé un avocat particulièrement convaincant en la personne de Milos Raonic. «Depuis que je viens ici (2011), la vitesse des courts diminue. Aujourd’hui, les conditions sont clairement plus rapides à l’US Open et en Australie. De ce que j’ai compris, ils ont choisi un brin d’herbe qui pousse en X, pour que sa structure ralentisse la balle. Il s’agit d’une démarche délibérée qui a totalement changé le tennis pratiqué sur gazon.»

Pour faire simple, la balle ne fuse plus à Church Road, elle s’arrête. Ce qui favorise les contreurs et le jeu à plat (Kukushkin, Bautista, Goffin) mais aussi les athlètes capables s’ajuster précisément au fil d’échanges toujours plus longs (Sandgren, Sousa, Pella). Cette théorie, Rafael Nadal ne veut plus l’entendre. «Pour moi, l’herbe n’a pas bougé depuis 2003.» Vraiment? «Comme j’ai aussi trouvé les courts lents et mous lors des deux premiers tours, j’ai demandé à Tim Henman. Il m’affirme que rien n’a changé dans leur préparation, explique Roger Federer. À mon avis, ces terrains ressemblent à la vigne. Tu peux les traiter de la même manière, ils réagissent chaque année différemment aux conditions atmosphériques. Et le résultat varie, comme un vin.»

Ralenti ou pas, le gazon de ce Wimbledon 2019 restera unique pour une poignée d’invités surprises. Les Mikhail Kukushkin, Ugo Humbert, Tennys Sandgren, Guido Pella et João Sousa s’étaient-ils imaginés un jour au générique du «Manic Monday»? On en doute. Ils y joueront une finale; le match de leur saison, voire celui d’une vie. Pendant ce temps, à côté ou en face d’eux, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, essaieront d’économiser des forces. (nxp)