Federer: «On pensait qu’on allait se rejouer presque chaque année»

Roger Federer, onze ans sans affronter Nadal ici, c’est énorme non?

Oui, surtout que l’on restait sur trois finales de suite entre 2006 et 2008. À l’époque, on pensait qu’on allait se rejouer chaque année. Ce n’est pas arrivé. Et onze ans plus tard, on est tous les deux des autres hommes. J’ai eu des enfants, je pense que je me connais mieux comme personne. Il s’est passé tellement de choses depuis 2008. C’est beau de se retrouver après tout ce temps.

Qu’est-ce qui rend Rafa à nouveau si dur à manœuvrer sur gazon?

Vous le connaissez, je n’ai pas besoin de faire l’inventaire de ses qualités. Mais il a énormément progressé sur cette surface. Vous vous souvenez de son service à l’époque? Aujourd’hui, il claque des grosses premières et je trouve qu’il est capable de terminer les points nettement plus vite

Lequel de vos précédents matches pourrait influencer celui de vendredi ?

Pas la demi-finale de Roland-Garros, à mon avis. Les conditions étaient trop spéciales avec ce vent de fou. Selon mes informations, on ne devrait pas revivre ça vendredi (sourire). Peut-être la finale de l’Open d’Australie 2017, parce que c’était en cinq sets. En fait, je n’en sais rien et c’est un peu égal. Notre niveau de jeu depuis le début de la quinzaine est plus important que le passé. Ce sera dur, Rafa fait mal sur toutes les surfaces. Mais j’espère sortir en vainqueur.

