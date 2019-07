Federer ou Nadal, qui va gagner la demi-finale?

Richard Krajicek

Champion de Wimbledon en 1996

«Federer va battre Nadal, mais plus difficilement que je le prévoyais à cause de la lenteur du court. C’est d’ailleurs pour cette raison que je le vois perdre ensuite la finale contre Djokovic. Battre Nadal et Djokovic en trois jours, ce double exploit me semble impossible à réaliser pour Roger Federer.»

Photo: AP

Xavier Malisse

Demi-finaliste à Wimbledon en 2002

«Mon cœur et les statistiques sur gazon plaident pour Roger. Mais ils sont tellement proches que la forme du jour va décider. Un Federer - Nadal, sur terre, c’est Nadal qui le gagne. Et ailleurs, c’est du 50-50. Franchement, j’ai l’impression qu’on peut lancer une pièce en l’air que cela serait pareil.»

Photo: Keystone

Mark Philippoussis

Deux finales en Grand Chelem

«S’il veut gagner, Roger va devoir monter souvent au filet et jouer son revers en avançant comme il l’avait fait en Australie il y a deux ans. Je suis très excité de voir s’il va y parvenir dans ces conditions lentes. Mais selon moi, le favori du tournoi s’appelle Djokovic. Il est clairement l’homme à battre.»

Photo: Keystone

Arnaud Clément

10e mondial en 2001

«Avec le niveau de Nadal depuis un mois, celui de Federer depuis Miami, ce match est impossible à pronostiquer. Il va se jouer sur 2-3 points. Par contre, sa clé sera la faculté de Roger à écourter les échanges, ce qui est exigeant physiquement sur la durée d’un match qui risque d’être très long.»

Photo: Keystone

Fernando Gonzalez

5e mondial en 2007

«Ils sont frais et en forme, la bataille s’annonce grandiose. Le gazon donne l’avantage à Roger mais avec Rafa tu ne sais jamais. Il s’est tellement amélioré ici. Sur herbe comme sur terre, dès que Rafa fait durer un match, il impose une telle épreuve de force que je le sens capable de soulever le trophée.»

Photo: Keystone

Kim Clijsters

Ex-No 1 mondiale,

4 titres en Grand Chelem

«Je suis partagée. Avec son vécu sur gazon, j’ai envie de parier sur Federer. Mais attention à Rafa. Il est devenu un joueur extraordinaire sur toutes les surfaces. Et une partie de moi aimerait le voir faire taire les critiques et prouver à quel point il est fort sur gazon. Il m’impressionne depuis cinq matches.»

Photo: AFP

Max Mirnyi

Ex-No 1 mondial de double

«Sur le plan du jeu, ils sont les deux au top. Donc ce sera le plus stable mentalement qui filera en finale. Et quand je vois Roger évoluer, par séquences, avec ce mélange de relâchement et de concentration, je dois lui donner une longueur d’avance. Le gazon est son domaine, il détient les clés du match.»

Photo: Keystone

Tommy Haas

2e mondial en 2002

«Je place Roger légèrement favori et ce n’est pas parce qu’il est mon ami. Sur gazon, il défend plus facilement ses jeux de service, ce qui lui permet de prendre plus de risques en retour. C’est une nuance capitale. Par contre, je trouve que Djokovic évolue encore un niveau au-dessus de Roger et de Rafa.»

Photo: Keystone

Fabrice Santoro

17e mondial en 2001, coach de Raonic

«Même si ça se joue dans un mouchoir, je miserais sur Rafa. Son niveau de jeu m’impressionne, il est gonflé par la confiance accumulée depuis Roland. Et sur ce gazon ralenti, c’est quand même plus compliqué pour Roger. Selon moi, les favoris pour le titre sont: 1. Djokovic. 2. Nadal. 3. Federer.»

Photo: AFP