Laver Cup – Federer s’en va, «le Monde» se révolte: le tennis a vécu la fin d’une ère Marquée par les adieux émouvants de Roger Federer, la 5e édition de la Laver Cup s’est refermée ce dimanche sur une improbable victoire du Team World (11-7). Mathieu Aeschmann - Londres

L’image culte de la retraite de Federer à Londres: les larmes du Maître et de son rival devenu ami Rafael Nadal. freshfocus/Antoine Couvercelle

Un monstre sacré qui tire sa révérence, son alter ego inconsolable, le «Big Four» qui se délite et précipite la fin de l’hégémonie européenne, les images de cet épique week-end londonien se mélangent sans en altérer le message. Le tennis ne sera plus jamais comme avant. La Laver Cup est une compétition hybride et joyeuse, laquelle préfigure peut-être l’avenir de son sport. Mais durant trois jours, elle a surtout retourné le cœur et les certitudes de la «famille tennis». Et lorsque Frances Tiafoe disparaissait en héros, ce dimanche soir, sous la marée de ses coéquipiers extatiques, un souffle révolutionnaire tourbillonnait dans l’O2 Arena.