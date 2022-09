D’abord Burki, puis Bénédicte. La légende suisse du tennis aura été une source d’inspiration inépuisable pour les dessinateurs de «24 heures». Alors que Roger Federer annonce sa retraite, leurs croquis se dégustent comme autant de jalons de 24 ans de carrière au plus haut niveau.

Sport et caricature

Vainqueur d’Andre Agassi en trois sets (6-3 6-0 6-4), le Bâlois est le premier Suisse à remporter les Masters et encaisse un chèque de 1,5 million de dollars, portant ses gains 2003 à 4 millions de dollars – et un coupé Mercedes. Il boucle sa saison à la deuxième place mondiale, derrière Andy Roddick. Vues par Burki, les petites balles jaunes se transforment en or.

