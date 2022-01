Ski alpin – Federica Brignone évite un quadruplé autrichien L’Italienne a partagé la victoire avec Cornelia Hütter dimanche, lors du Super G de Garmisch, dans une course privée de bon nombre de ses favorites. Sport-Center

Troisième victoire en Super G cette saison pour Federica Brignone. AFP

Mikaela Shiffrin va bien. En tout cas, l’Américaine apparaît tout sourire sur les réseaux sociaux. Un sourire olympique, puisque la leader du classement général de la Coupe du monde se trouve déjà en Chine. Au même titre que pas mal de ses rivales d’ailleurs. Il y a des épreuves cruciales à préparer à Pékin, et la nouvelle n’est pas pour réjouir la station de Garmisch, qui accueillait dimanche la dernière course du circuit avant la pause dévouée aux Jeux. Un Super G amputé de huit des quinze meilleures skieuses de la discipline. Dommage pour l’intérêt.

Pas de Mikaela Shiffrin en Allemagne, donc. Ni de Petra Vlhova, de Sofia Goggia (blessée) ou, en ce qui concerne les Suissesses, de Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin et Wendy Holdener. Comme la veille en descente, la situation ouvre des portes. Samedi, les Helvètes en avaient profité pour signer un retentissant doublé, en plaçant Corinne Suter sur la première marche du podium et Jasmine Flury juste derrière elle. Autant dire que le conte de fées s’est arrêté net à ce moment.

Sixième victoire en sept courses pour les Italiennes

Dimanche, c’était au tour des Autrichiennes de profiter. Parties les premières, Tamara Tippler (3e) et Mirjam Puchner (4e) ont annoncé la couleur sans attendre. Elles auraient composé un formidable quadruplé avec Nadine Fest (5e) et Cornelia Hütter (1e) sans l’intruse italienne: Federica Brignone. La détentrice du grand globe de la saison 2019/2020 semblait avoir réalisé le parcours parfait. Seule Hütter est parvenue à marcher dans ses traces. Les deux femmes terminent avec le même chrono!

Le Super G reste donc principalement une histoire transalpine cette saison (six victoires en sept épreuves, la troisième pour Brignone). Le camp suisse ne possédait en tout cas pas les armes pour rivaliser à Garmisch. Joana Hählen et Corinne Suter ont terminé main dans la main à la 8e place (+1’’03), juste derrière la bonne surprise du jour: le 7e rang de Jasmina Suter (+1’’01). Leurs coéquipières sont à aller chercher plus loin au classement.

